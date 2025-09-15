沖縄発の母娘ユニット・ゆいがーる、2組同時にラジオレギュラー決定 NACK5＆FM FUJIで10月スタート
沖縄県出身の母娘2組からなる家族ユニット「ゆいがーる」が、10月より、それぞれの親子ペアでラジオのレギュラー番組をスタートさせることが決定した。SHOKO＆AYANEはFM NACK5で、MIZUNO＆COCONAはFM FUJIで、それぞれ別番組を担当する。
【写真】ゆいがーる・MIZUNO、COCONAの親子ショット
2組の母娘が、別局で同時期にレギュラー番組を持つのはラジオ界でも極めて異例のケース。親子ならではの視点や絆を活かし、個性豊かなトーク番組が展開される。
SHOKO＆AYANEによる「ゆいがーる SHOKO&AYANE の ゆんたくハッピーアワー」は、毎週土曜22時からFM NACK5にて放送。日常の気づきや小さな幸せを語り合いながら、眠りにつく前のひとときを“ゆんたく（おしゃべり）”で彩る。
一方、MIZUNO＆COCONAが担当する「ゆいがーる MIZUNO&COCONA の ちむちゅランド」は、毎週土曜19時30分からFM FUJIにてオンエア。沖縄の浜辺にいるような、ゆったりとした語らいを通じて、文化や言葉、“推し”の話など母娘ならではのエピソードを届けていく。
ゆいがーるは、琉球音楽をベースにロック、ハウス、メタルなどを融合させた多国籍な音楽性で注目を集めているユニット。2025年4月にはTBS系『ひるおび』のエンディングテーマに新曲「REI」が起用され、5月には「MY LIFE」を2ヶ月連続でリリース。7月には東京・渋谷PLEASURE PLEASUREでのワンマンライブも成功させるなど、音楽活動も精力的に展開している。
SHOKO＆AYANEは「日常の小さな幸せや暮らしの中の気づきを語り合います。ラジオを通して、聴いてくださる皆さんと“結（ゆい）”のように心をつなげていきたい」とコメント。MIZUNO＆COCONAは「沖縄の浜辺で語り合うような、やさしくてあたたかい時間をお届けします」と語っている。
両番組のスタートは10月4日となっており、それぞれの母娘が織りなす語り口に注目が集まりそうだ。
■『ゆいがーる SHOKO&AYANEの ゆんたくハッピーアワー』
放送局：FM NACK5
放送開始：10月4日（土）
放送時間：毎週土曜 後10：00〜後10:30
■『ゆいがーる MIZUNO&COCONAの ちむちゅランド』
放送局：FM FUJI
放送開始：10月4日（土）
放送時間：毎週土曜 後7：30〜後8：00
