人気YouTuberのヒカル（34）が14日、X（旧ツイッター）を更新。自身のYouTubeチャンネルで行った「オープンマリッジ」宣言についての反響をめぐり、思いをつづった。

ヒカルは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノア（30）と交際0日で結婚。そのノアと2人で動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」と説明し、動画には批判的なコメントが殺到していた。

ヒカルはXで改めて「これから僕たち夫婦はオープンマリッジで生きていきます。簡単にいうとお互いに浮気オッケーの関係です。別に周りから支持されようとか思ってません。僕たちは僕たちの幸せの形を追求していきます」と宣言した。

そして「僕らの人生にとやかく言おうとする人たちは満たされてないんだろうなと思ってて、他人の人生にごちゃごちゃ言ってくるな！って心から思います。これで僕のことを無理な人は2度と動画を見ないでください。そうゆう人はいらないのでこれからも自由に生きていきます。今とにかく幸せです」と記述。

「YouTubeの登録者が10万人ほど減りそうなのでここから実力で這い上がります。僕を叩く人は陰で浮気しまくってる人を尻目にごちゃごちゃ言ってください。現実見ろよ、お前ら。理想掲げて生きるのもいいけど 世の中そんな甘くないしドロドロです」とつづった上で「僕はありのままで生きたいのでボロクソに叩かれて炎上します。で、そこから好感度抜きで、実力で返り咲くので今もファンでいてくれる人はここから楽しみにしててください。ウルトラ最高でした。焼肉行ってきます」と締めくくった。

動画投稿当初、登録者は507万だったが、投稿から13時間後には6万人減の501万に減少していた。

ヒカルは5月31日にYouTubeチャンネルで自身の結婚を発表。進撃のノアは、大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後北新地に移り、5年で年収2億円を達成するなどして、バラエティー番組などにも多数出演。著書も出版した。