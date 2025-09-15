◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子マラソンが国立競技場発着で行われ、日本勢は３人全員が入賞を逃した。２時間１０分５３秒をマークした近藤亮太（三菱重工）の１１位が日本勢最高だった。小山直城（ホンダ）は２３位、吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）は３４位だった。

序盤は日本勢３人が確実に先頭集団に食らいついてレースを展開。２５キロ手前で日本歴代３位（２時間５分１６秒）の記録を持ち、入賞以上が期待された吉田が遅れ始め、小山も約２９キロで遅れた。

ただ１人先頭集団に残った初マラソン日本記録保持者（２時間５分３９秒）の近藤は３０キロ過ぎに一度は遅れたが、なんとか集団に戻り力強く走る。最短コースを賢く選び、終盤まで粘り強く食らいついたが、惜しくも入賞ラインには届かなかった。

レースは、定刻の午前７時３０分に号砲が鳴ったが、約１００メートルを走ったところで、まさかのスタートをやり直し。ＴＢＳ解説の２０００年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんも「見たことありません」と驚いた。