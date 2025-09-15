◇陸上 世界選手権東京大会 第3日 男子マラソン（2025年9月15日 国立競技場発着42.195キロ ）

男子マラソンは初出場の小山直城（29＝ホンダ）が2時間13分42秒で23位だった。日本勢トップは近藤亮太（25＝三菱重工）の2時間10分53秒で11位だった。

前日に続き、酷暑を警戒したスローペースでスタート。15キロまで50人以上の先頭集団を形成し、レースを展開。次第に縦長となる中、序盤から集団後方を走行した小山は29キロでトップと4秒差が開き、ペースアップした集団から遅れる形となった。

小山は「自分自身、最大限の準備をして臨んだんですけど、言い訳ないくらいの惨敗だと思います」と悔しさをにじませた。「みなさんによくしていただいたのに、それをお返しできないことが自分にとって悔しい」。

今後については「全然まだ考えていない」としつつ、「自分自身、こういう悔しさを味わって、次につなげたいという思いがある。今後とも頑張っていきたい」と語った。

初の世界舞台となったパリ五輪は23位。「悔しさを晴らせる走りがしたい」という思いで臨み、今大会に向けて暑熱対策を徹底。暑い時間帯のジョグ、高温多湿の部屋でのトレッドミル走行、さらに週2回ほど「サウナに入った」と独自の方法を編み出した。

レース本番でも暑熱対策として「暑さに弱いけど、深部体温を冷やしながらやってきた」と警戒したが、「腿がかたくなって、手がしびれて脱水になっていった。25キロからつらくなり30キロから集団から離れて、つらいレースだった」と悔しさを吐露した。

そして、次回大会に向け「ホンダの選手と次のMGCをともに戦いたい。ホンダの選手が少しでも出場できるように練習を頑張りたい」とチームへの思いを口にし、「来年のアジア大会で代表を狙いたい。年明けに記録と順位を狙って、アジア大会の代表を狙いたい」と目標を定めた。

7月中旬から約1カ月、米国・ボルダーで合宿。大会1週間前まで北海道・千歳で調整し「コンディションは上がっている。特にケガ、体調不良なく順調に練習できた」と手応えを口にしていた。

東農大時代まで無名。23年10月のパリ五輪代表決定戦「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」で終盤に抜け出して優勝。才能が花咲いた。

◇小山 直城（こやま・なおき）1996年（平8）5月12日生まれ、埼玉県日高市出身の29歳。高麗川中ー松山高ー東農大。大学2年時の17年箱根駅伝では、関東学連選抜として4区を走った。24年のパリ五輪は2時間10分33秒で23位。マラソンの自己ベストは2時間6分33秒（24年大阪マラソン）。