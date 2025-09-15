小型SUV市場に新たな主役！ フォルクスワーゲンが「“新”コンパクトカー」世界初公開 全長4.1mの新世代EV「ID.クロス コンセプト」欧州で登場 2026年に市販化予定

211馬力＆航続420km！ 日常使いに十分な性能を備えた新SUV

独フォルクスワーゲンは2025年9月7日、ドイツ・ミュンヘンで開催された「IAAモビリティ2025」において、新しいコンパクトSUVのコンセプトモデル「ID.クロス コンセプト」を世界初公開しました。

今回のモデルは、実用性とデザイン性を兼ね備えた新しいEVとして注目を集めており、2026年の市販化が計画されています。

【画像】ラウンジ風インテリアがスゴい！ これがフォルクスワーゲン新型「ID.クロス コンセプト」です！（30枚以上）

どんなクルマなのでしょうか。

フォルクスワーゲンがドイツで開催された「IAAモビリティ2025」で初公開した「ID.クロス コンセプト」

ID.クロス コンセプトは、フォルクスワーゲンが掲げるエントリーEV（電気自動車）戦略の一環として開発されたモデルで、同社の新しい設計思想を体現する存在です。

すでに発表されている「ID.2all」や「ID.GTIコンセプト」「ID.EVERY」と並び、今回で4台目の小型EVコンセプトとなりました。量産版の「ID.ポロ」や「ID.ポロGTI」に続き、2026年夏にはこのクロスオーバーSUVが正式に登場する見込みです。

デザイン面では、ヘッドライトやテールランプに独自の3Dライトシグネチャーを採用し、フロントマスク全体が笑顔のように見える親しみやすい表情を形成。ボディカラーには「アーバンジャングル・グリーン」をまとい、直線的なウインドウラインや力強いCピラーなど、「ゴルフ」やVWバスを想起させる要素も盛り込まれています。

ボディサイズは全長4161mm×全幅1839mm×全高1588mm、ホイールベース2601mmと、現行の「T-Cross」に近い寸法。足元には専用デザインの21インチホイール「バルボア」と特製タイヤを組み合わせ、コンパクトSUVながらも存在感を主張します。

インテリアは「ラウンジスタイル」を意識した温かみのある仕上がりで、ベージュ系の「バニラチャイ」カラーを基調に設定。植栽を取り入れたセンターコンソールや自然モチーフのディスプレイ表示が特徴で、シートはフルフラット化が可能となり、移動中も快適にくつろげる空間を演出します。

操作系はデジタルメーター（11インチ）とタッチ式インフォテインメント（13インチ）を横並びに配置し、新設計のステアリングホイールには物理ボタンも搭載。自然な音声コントロールと直感的な操作性を重視し、使いやすさを高めています。

パワートレインは、フロントに新開発の電動モーターとパワーエレクトロニクスを一体化して搭載し、前輪で駆動します。最高出力は155kW（211馬力）で、航続距離は最大420km（WLTP）、最高速度は175km／hに設定されました。さらに1200kgまでのトレーラー牽引を可能とするなど、レジャー用途にも対応します。

フォルクスワーゲンは今回のコンセプトを通じ、EV市場の裾野を拡大する姿勢を鮮明にしました。セアトやシュコダを含む「ブランドグループ・コア」との共同開発でコスト削減とスケールメリットを活かし、欧州市場に向けて手頃で魅力的な電動SUVを提供していく考えです。

※ ※ ※

フォルクスワーゲンのCEOを務めるトーマス・シェーファー氏は、「フォルクスワーゲンブランド史上、最高の姿をつくりあげることを目標にしてきた。今回のID.クロス コンセプトはその成果を示すものです」と強調。さらにデザイン責任者のアンドレアス・ミント氏も「新しいデザイン言語“ピュア・ポジティブ”は、安定感と親しみやすさを基盤に、フォルクスワーゲンの未来を切り拓くものだ」と語っています。