◇陸上 世界選手権東京大会 第3日 男子マラソン（2025年9月15日 国立競技場発着42.195キロ ）

男子マラソンはアルフォンスフェリックス・シンブ（タンザニア）が金メダルを獲得した。アマナル・ペトロス（ドイツ）と2時間9分48秒の同タイムでゴールしたが、タイム着差でレースを制した。

スローペースでスタートしたレースは15キロ付近まで先頭集団が50人以上の大集団を形成して展開。その後一人一人が落ちていくサバイバルレースの様相となる中、21キロ付近を過ぎてペースが変動した。

残り1キロで5人の集団になると、さらにシンブ、ペトロス、イリアス・アウアニ（イタリア）の3人によるトラック勝負へ。ペトロスが抜け出したがシンブが猛追し、2人で並んでゴールテープを切るという幕切れ。同タイムでのフィニッシュとなったが、タイム着差でシンブが金メダルとなった。

日本勢は初出場の近藤亮太（25＝三菱重工）が2時間10分53秒で日本勢トップの11位だった。同じく初出場の小山直城（29＝ホンダ）は2時間13分42秒で23位、吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）は2時間16分58秒で34位だった。