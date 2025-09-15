◇陸上 世界選手権東京大会 第3日（2025年9月15日 国立競技場発着42.195キロ）

男子マラソンは初出場の近藤亮太（25＝三菱重工）が2時間10分53秒で日本勢トップの11位だった。同じく初出場の小山直城（29＝ホンダ）は2時間13分42秒で23位だった。吉田祐也（28＝GMOインターネットグループ）は2時間16分58秒で34位だった。

前日に続き、酷暑を警戒したスローペースでスタート。15キロまで50人以上の先頭集団を形成し、レースを展開。次第に日本勢が遅れる中、近藤は先頭集団の中で淡々とペースを刻んだ。30キロ地点でペースが上がり、一度は先頭集団から遅れたが、集団に復帰。39キロ地点では先頭から8秒差の10番手となり、最後は11位でゴールした。

レース後のインタビューでは「20キロぐらいからずっと足がきつくて、何回も離れそうになった時に、耳が割れるような応援がずっと背中を押してくれた」と沿道に感謝。前回大会を経験した先輩・山下一貴に練習に付き合ってもらったことも明かし、「なんとしても結果を残さなきゃというところで、最後まで諦めずに走り抜きました」と振り返った。

今回が2度目のマラソン。「マラソン人生まだまだ始まったばかりだと思うので、さらに上を目指して、頑張っていきたいなと思います」と次を見据え、最後は「マラソンやるなら三菱重工！」とパワーワードで締めくくった。

初めて42・195キロを走った今年2月の大阪マラソンで、日本男子歴代5位の2時間5分39秒で2位。初マラソン日本最高記録を叩き出し、世界選手権の参加標準記録（2時間6分30秒）も突破して代表切符をたぐり寄せた。

日本男子の超新星は「8位入賞」を目標に掲げつつも「プレッシャーは少ない。期待されていないというか“楽しんでくるといいよ”と声をかけてもらっている。楽しみたい」と無欲で臨んだ。

陸上を始めた中学時代から、マラソンには「謎の自信」があった。当時は中長距離が主戦だったが、800メートルや1500メートルで及ばない選手に対しても、3000メートルでは勝つことができた。「距離が延びれば強くなる。“絶対にマラソンまでやってやる”と。謎の自信があって、自分に対する期待だけでやってきた」。いつか挑戦しようと胸に秘めてきた。

7月25日から米ボルダーで約1カ月間の高地合宿に参加。帰国後は千歳に行き、暑熱対策としてヒートルームでも走り込んだ。「ほぼ100％の仕上がり」と話すように調整は順調で、所属する三菱重工の黒木純総監督から「いいじゃん」と言葉をかけられるほど。2年前の前回大会で11位となった先輩、山下一貴（三菱重工）からもアドバイスをもらって本番を迎えた。

◇近藤 亮太（こんどう・りょうた）1999年（平11）10月5日生まれ、長崎県出身の25歳。島原一中ー島原高ー順大。大学4年時には箱根駅伝に初出場し、10区で区間14位。中高で目立った実績はなかったが、順大3年時に地元長崎に拠点を置く三菱重工の合宿にアポなしで参加。その後の実績などを評価されて入社に至った。マラソンの自己ベストは2時間5分39秒（25年大阪マラソン）。