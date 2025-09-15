韓国でも人気！Cell Fusion C BBクリームがリニューアル＆コラボ♡

韓国のプロメイクアップアーティストやK-POPアイドルも愛用する「Cell Fusion C」の大人気BBクリームが、待望のリニューアルを迎えました。肌悩みを自然にカバーしながら素肌のような軽やかさを叶える新処方に加え、選べる3色展開でより自分に合った仕上がりが実現♡さらに、プロ愛用ツールブランド「Piccasso」とのコラボセットも登場し、話題を集めています。

素肌感とケアを両立する低刺激BB

新しい「スキンブレミッシュバームインテンシブ」（30ml）は、ライト・ナチュラルライト・シグニチャーベージュの3色展開に。

赤み・毛穴・シミを自然にカバーし、厚塗り感なく素肌のような仕上がりを実現します。

さらに6種のペプチドや5種のセラミド、ヒアルロン酸配合で、日中の乾燥や外部刺激から肌を守りながらうるおいをキープ。

敏感肌でも使いやすい低刺激処方で、24時間カバー持続テストも完了済みです。

Piccassoコラボで仕上がりを格上げ

限定販売のPiccassoコラボセットには、細部までフィットする「密着カバーパフ」と、外出先でも便利な「ケース付きステンレスパレット＆ミラー」が付属。

パフは目元や小鼻の凹凸までムラなく伸ばせ、ナチュラルな仕上がりをサポート。

パレットはBBクリームやコンシーラーを衛生的にブレンドでき、裏面ミラーでメイク直しも快適です。Qoo10では「ライト」カラーが即完売するなど、その人気の高さがうかがえます♪

新BBクリームで叶える理想の素肌感

Cell Fusion CのリニューアルBBクリームは、軽やかな付け心地と高いスキンケア効果で、ナチュラル派もカバー重視派も満足できるアイテム。

30mlのコンパクトサイズで持ち運びにも便利です。さらにPiccassoコラボツールと合わせれば、プロ級の仕上がりを自宅で実現可能♡

敏感肌対応かつ24時間持続テスト済みの安心感も魅力。新しいBBクリームで、日常のベースメイクをもっと心地よくアップデート♡