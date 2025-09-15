神奈川県民が選んだ「住み続けたい自治体」ランキング！ 2位「鎌倉市」を上回る1位は？【2025年最新】
大東建託は、神奈川県居住の20歳以上の男女6万4180人を対象に「住み続けたい街（自治体）」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜神奈川県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021〜2025年の累積（一部2020年の回答を含む）をもとに集計しています。
本記事では、神奈川県民が選んだ「住み続けたい街」ランキングを紹介します。
居住者からは「静かで穏やかである」「海がすぐ近くにある」「時間の流れがゆったりしていて焦らずにすむ空気がある」「閑静で治安もよく、生活に要する買い物も便利。気候がよく（雪がなく、温暖）過ごしやすい」など、日常生活の過ごしやすさに対する評価が集まっています。
居住者の声には「自然が豊かでゆったりとした時間が流れているので心が落ち着く」「比較的静かで穏やかな人が多い」「景色が良く、優しい人も多い。のんびりした静かな雰囲気が好きだから」「海、山があり、自然が豊かで東京まで1時間圏内」といった意見が多く、心地よい生活環境が評価されています。
