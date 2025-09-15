衝撃のラストワンプレーに「まじで泣いた」レノファ古川大悟の“股抜き”決勝弾にファン熱狂「維新劇場をありがとう」「シュート前のタイミングずらしだよなぁ」
ラストワンプレーで決着をつけた。
J２で12戦未勝利の山口は９月14日、J２第29節で千葉とホームで対戦。39分に先制し、58分に失点。１−１のタイスコアで迎えた90＋６分、決勝点を奪う。
敵陣の左エリアから古川大悟がゆっくりとドリブル。ボックス内に進入すると、グッと前にボールを持ち出し、左足を振り抜く。対峙する相手の股の間を射抜くシュートをゴール右に流し込んだ。
サポーターと共に歓喜を分かち合う。そしてタイムアップの笛。Jリーグの公式Xが得点シーンを公開すると、以下のような声があがった。
「まじで泣いた ありがとう大悟」
「このラストワンプレーはまじ熱い」
「これは永久保存やね！！！」
「現地の爆発お祭り騒ぎ維新劇場をありがとう」
「このシュート前のタイミングずらしだよなぁ」
「ゴールが決まった瞬間、声がかすれるほど絶叫した!!」
「まさにフラグの直後に決めた 伝説の実況」
「山口凄いな。水戸相手に負けず千葉には勝つ」
２−１で競り勝った山口。13試合ぶりの白星で、18位に浮上した。残留圏の17位・大分とは勝点５差だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「千葉の下部組織で育った選手」実況がそう伝えた直後に劇的弾「山口の選手としてゴールを演出しましたあああ！」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「千葉の下部組織で育った選手」実況がそう伝えた直後に劇的弾「山口の選手としてゴールを演出しましたあああ！」