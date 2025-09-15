「陸上・世界選手権・男子マラソン」（１５日、国立競技場発着）

厳しい残暑が残る中でレース。気温２７度、湿度７５％の環境でスタートした男子マラソンでも有力選手の脱落が相次ぎ、持ちタイム１、３位の選手が棄権。同２位も腹痛で急失速した。メダル争い常連の２大マラソン大国ケニア、エチオピア勢が入賞すらできないまさかの結果となった。両国の選手がいずれもメダルを獲得できなかったのは０５年ヘルシンキ大会（１位ガリブ＝モロッコ、２位イセグエ＝タンザニア、３位尾方剛＝日本）以来２０年ぶり。エチオピア勢は３人全員が棄権、棄権者は合計２２人に及んだ。

スタートでフライング騒動を起こしたゲティッチが２５キロ手前で腹部を押さえて急失速。出場選手中２位の好タイムをもっていた有力選手をアクシデントが襲うと、３０キロ過ぎには先頭集団にいたクリッパ（イタリア）がレースをやめた。

３５キロ手前では出場選手中３位の記録を持つタケレ（エチオピア）が棄権した。そして、３５キロ過ぎには同１位の記録を持つＶ候補筆頭のゲレタ（エチオピア）も、腹部を気にしながらレースをやめた。

日本勢も日本歴代３位の記録を持つ吉田祐也（ＧＭＯインタネットグループ）が２５キロ過ぎに先頭集団から脱落。パリ五輪代表の小山直城が３０キロ手前で先頭集団から遅れた。日本勢では２度目のマラソンで、世界選手権に挑んだ近藤亮太（２５）＝三菱重工＝の１１位が最高だった。