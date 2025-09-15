水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　9月15日〜21日の運勢

｛ 2025年9月15日〜21日の運勢 ｝

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢状況を俯瞰し、整理と調整を。大事なことに気づけそう

今月あなたのもとに集まってきた、たくさんのもの、人、情報をいったん表に出したり、広げたりしてから片づけると、本当に必要なものに気づけそうです。細かいことに気づけるときなのでしっかりと整理を。17日はまわりと相談しながら動くと◎。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢満を持して次の手を打てる。温めてきた思いを行動に

これまでためてきた力やアイディアを放出できそうです。 ずっと思っていたことも行動に移せるでしょう。家事などの雑務もはかどります。15日は、まずは相手の事情を考えて。18日は家族やパートナーなど、身近な人のことを思う日に。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢仲間と“これから”の話で盛り上がろう！未来へのビジョンを描いて

今後の話をすると運気が上昇していく星回り。年末までにしたいこと、楽しい予定を立てるのは◎。16日はスローペースのほうがうまくいきます。何かを“待つ”ことも大事。19日はこれまでの経験が役に立つ日。得意分野も生かして。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢ワクワクする出会いに期待！ピンときたらアクションを

一目ぼれの運気があります。ふと目にしたものにハマったり、なにげなく手にしたものがほしくなったりしそう。迷ったら自分の気持ちに正直になるといい選択ができるでしょう。20日は遅れを取り戻したり、やりすぎを抑えたりしてバランスを取るのにいい日。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢自分の行動に確信が持てる。仲間のサポートも期待しよう

視界がひらけ、これからやりたいこと、進みたい道がはっきり見えてきそうです。あるいは、そのヒントを受け取れるでしょう。周囲のサポートも得られるときなので、一人で抱えすぎないほうが物事はスムーズに進みます。21日は、幸運を皆でシェアすると◎！

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢限界を決めずにがんばって！19日は原点回帰が開運のカギ

自分が思っているより、がんばれるときです。何かに取り組む際は、「せっかくだから最後までやりきろう」「ついでにこれもやっておこう」など、もうひとがんばりすると思いがけない成果を得られるでしょう。行動範囲を少し広げるのも◎。19日は進みすぎていたことの見直しを。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢あきらめない心が運を開く！地道な努力も忘れずに

粘り強さがチャンスを生みます。もう一度考え直したり、気になっていることをやり直したりして、もっといいやり方、進め方を模索しましょう。また、いま目の前にあることに取り組む、一歩一歩進むのも運気がアップ。20日はガス抜きを。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢自分らしさを全開に。やりたいことの提案にも最適！

あなたらしくのびのびとすごせる開放的な運気です。思い切り自分を出して、積極的に人とも関わりましょう。あなたの意見が通りやすいので、新しいプランの立ち上げ、提案も◎。21日は仲間や友人のアドバイスにいいヒントが。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢TODOリストを作り、ノルマ達成をめざして

興味のあることには夢中になれるのに、そうではないことが手つかずになる傾向が。結果やるべきことがたまってしまい、バタバタしてしまうかも。優先順位を見極めて、気が乗らないこともきちんと処理を。15日は「当たって砕けろ」の精神で挑むとうまくいきそう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢まわりと思い合って運気が安定。うれしい提案には乗って吉

おせっかいを焼いてもらったり、あなたが焼いたりして、物事が丸く収まっていきます。また、まわりにいる人があなたの気持ちをくみ取ってくれるので、思いがけないうれしい提案も多いでしょう。特に16日は、信頼できる話なら乗ってみて。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

今月の運勢 バックナンバーはこちら 今週の運勢 バックナンバーはこちら