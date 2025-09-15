日本の安全神話を根底から覆しただけでなく、世界中を戦慄させた未曾有のテロ「地下鉄サリン事件」から今年で30年目を迎えた。また、9月11日は、一連のオウム真理教事件の原点となった坂本弁護士一家殺害事件が“最悪の結末”を迎えてから、30年の節目でもある。信教の自由を隠れ蓑にした犯罪組織という実態を暴こうとした法曹界に牙を剥き、日本の治安を担う全国29万人の警察組織へ全面戦争をしかけて荒唐無稽な国家転覆計画を実行に移そうと試みたオウム。彼らが最初に標的としたのが、坂本堤弁護士だった。一家三人殺害事件が残した教訓とは、一体何だったのだろうか。

空振りに終わった捜索

坂本弁護士（殺害時・33）は当時、横浜法律事務所に所属し、旧国鉄労働組合事件や医療被害弁護団などで活躍する人権派弁護士の旗手として知られていた。オウムは昭和62年7月、名称を「オウム神仙の会」からオウム真理教に変更。この頃から子供や親族がオウムに勧誘され音信不通となるトラブルが相次ぐようになり、家族らから相談を受けた坂本弁護士は仲間に声をかけて弁護団を結成。教団の被害対策に乗り出していた。そして平成元年11月、惨劇は起きた。

最悪の結末から30年…

麻原彰晃元死刑囚（執行時・63、本名・松本智津夫）は同月2日、教団内で科学技術省大臣や建設省大臣、自治省大臣などと呼ばれていた幹部6人を静岡県富士宮市の教団総本部に集めて「坂本弁護士をポアしろ」と殺害を指示。6人は4日午前3時ごろ、坂本宅に侵入して坂本夫妻の首を絞め、長男の龍彦ちゃん（殺害時・1歳）の口をふさぐなどして一家三人を殺害した上で、遺体を新潟、富山、長野3県の山中に分散して埋めた。

一家が「神隠しに遭ったかのように」（検察OB）忽然と姿を消したことから、神奈川県警は事件に巻き込まれた疑いもあるとみてオウム関与の可能性も視野に捜査へ着手。翌2年の2月と4月、実行犯の1人から有力な情報を得て、後に龍彦ちゃんの遺体が見つかった長野県大町市の現場付近を捜索するなどしていたが、発見できず、捜査はそのまま停滞してゆく。

弁護士、検事、判事の法曹3者の間では当初から「坂本弁護士はオウム教団とのトラブルによって連れ去られたのではないか」との見方が根強かったが、警察の反応は鈍かった。警察OBはこう振り返る。

「当時は『まさか宗教団体が拉致事件など起こすはずはない。ましてや殺人なんてあり得ない』といった性善説や先入観に捉われていた」

次の狙いは滝本弁護士

警察の動きが鈍い中、平成2年にはオウム幹部がそろって衆院議員総選挙に出馬する。だが、惨敗したことで宗教弾圧を主張しながら孤立化を強め、武力による現状打破に向けてホスゲンや炭疽菌といった化学兵器の製造や、自動小銃の密造に手を染めてゆく。

その一方で疑念の目を向ける法曹界に対するオウムの牙は、旧国鉄労働組合事件などで坂本氏と一緒に活動し、友人でもあった滝本太郎弁護士に向けられた。

オウム脱会活動の途中で行方不明となった坂本氏から、事件直前の10月に「手伝ってくれ」と誘われ、結果的にその仕事を引き継ぐ形で教団と対峙したのが滝本氏だった。長野県松本市でサリンが散布され、8人が死亡した松本サリン事件のおよそ2カ月前の平成6年5月9日、教団施設があった富士山麓の住民とオウムの間で争われていた民事訴訟で、滝本氏が住人側として甲府地裁に出廷している最中、駐車場に停められていた滝本氏の乗用車内にオウムがサリンを流し込み、殺害しようとしたこともあった。

だが、警察組織はオウムの凶悪化を見抜くことができぬまま放置を続け、地下鉄サリンの暴挙を許す結果となった。前出の警察OBは「全国の警察が『オウムはとんでもない狂信的犯罪組織だ』という共通認識を持つまで、あまりにも時間がかかり過ぎた。坂本弁護士の無念を思うと申し訳ない」と懺悔する。

捜査員の涙の意味とは

「龍彦ちゃんが見つかりました」

平成7年9月10日の夕刻、神奈川県警の捜査員らは長野・大町温泉郷近くの捜索現場で、幼児の全身遺体を発見。一報はすぐさま横浜市中区の県警本部に届けられ、一縷の望みも絶たれた県警幹部らは絶句した。

捜索着手から5日目。龍彦ちゃんは深さ1メートルの土中で眠っていた。現場の捜査員らは遺体の一部の上にあった石を無言で払い、一様に涙を流した。「嗚咽を漏らしていた者もいたと聞いた」（同OB）。その涙は警察官としての自戒か、無念か、はたまた絶望感か。それとも1人の人の親としての悲嘆の涙だったのだろうか。

ある神奈川県警OBはこう語る。

「坂本さん夫妻の遺体は、捜索初日の6日に発見されていました。長野の現場では悔しい想いや教団への怒りがないまぜとなっていましたが、1人だけ見つからなかったことで『龍彦ちゃんはどこかで生きていて欲しい』という勝手な思いも抱いていました」

それには、理由があった。

「よくニュースで流れましたが、龍彦ちゃんがブランコに乗るあどけない様子が、動画として残っていたので、元教団幹部の『遺体は埋めた』との供述がどこか信じられず、受け入れられなかったんです」

宗教団体を名乗る集団は凶悪犯罪と無縁――との思い込みは、日本警察の“平和ボケ”を象徴していた、との指摘がある。某宗教法人の脱会活動を支援する弁護士はこう言う。

「カルト宗教の存在は、オウム事件の前から海外では取りざたされていました。最初にクローズアップされたのは1978（昭和53）年に南米のガイアナで起こった900人大虐殺の米カルト教団・人民寺院です。坂本事件の後にも、米国の新興宗教団体ブランチ・ダビディアンが1993（平成5）年にウェイコ事件を起こしています。事件では武装した教団側がFBI（連邦捜査局）と銃撃戦を繰り広げ、80人が亡くなった。坂本さん一家が拉致された前提で捜査を本格化させるタイミングはあったはずなのです」

同弁護士はその上で「日本警察がオウム対策に腰が引けていたのは、先入観に捉われていたことが要因なのは間違いありません」と指摘。「ただ、神奈川県警は宗教弾圧と批判されることを嫌った部分もあると感じます。ここの警察には事なかれ主義の風潮が見て取れるからです」とも話す。

ストーカーが社会問題化する中、平成11年に埼玉県桶川市で起きたのが、桶川ストーカー殺人事件だった。ストーカーという言葉は当時、ニュースで取りあげられることも徐々に増えていたが、ついに凶悪事件に発展。自己中心的な行為の末の凶行に、世間は震撼した。

だが秋葉原の「耳かき店」に勤務する女性が同21年、東京都港区西新橋の民家で殺害される新橋ストーカー殺人事件が起き、警察庁は全国警察に対策強化を指示。にも拘わらず、神奈川県警は同24年に神奈川県逗子市で逗子ストーカー殺人事件の発生を許してしまう失態を演じた。別の弁護士は「民事不介入の抗弁が通用したのは桶川事件までです。事件から10年以上経っていたのに新たな事件の発生を許したのは、神奈川県警に根強く残っていた事なかれ主義が影響したのです」と断罪する。昨年暮れに川崎市で起こったストーカー殺人事件でも、神奈川県警は捜査の不手際を認め、遺族に謝罪している。

「坂本弁護士事件でも、最初の捜索前に実行犯の1人から供述を得ていながら殺人事件と断定できなかったのは、神奈川県警の失態だったのは明らか。遺体発見の前に『死体なき殺人』と断定して捜査本部を立ち上げることができたのも、地下鉄サリンなどで教団幹部たちを自供させた警視庁の協力あってこそ。最後まで先入観を拭えなかった神奈川県警の背負った十字架は重い」

警察庁の元最高幹部は、そう語った。

岡本純一（おかもと・じゅんいち）

ジャーナリスト。特捜検察の捜査解説や検察内部の暗闘劇など司法分野を中心に執筆。月刊誌「新潮45」（休刊中）では過去に「裏金太り『小沢一郎』が逮捕される日」や「なぜ『東京高検検事長』は小沢一郎を守ったか」などの特集記事を手掛けた。

デイリー新潮編集部