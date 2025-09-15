今季も佳境に差し掛かったプロ野球では、上位進出を懸けた熱戦が日々繰り広げられているが、春先から話題を席巻した「トルピード型バット（魚雷型バット）」を抜きにして、2025年の野球界を語ることはできないだろう。

MLBで「長打が出やすい」と注目を集めた新型バットは、程なく日本球界でも使用が認められ、一躍注目の的に。従来よりも芯が太くヘッドが細く絞られた特徴あるフォルムや、キャッチーな名称の影響もあり、瞬く間にその存在が知れ渡った。

【写真】空前の大人気…新型バットを手に「人気の理由は振り抜きやすさです」と語るミズノ・安河内氏

NPBの公式球なども手がける大手スポーツメーカーのミズノ）は、日本球界で正式に使用が認められたタイミングで商品の開発を始め、今夏には国内のスポーツメーカーにとしていち早く「トルピード型バット」の発売に至った。

トルピード型バット（中央）

東京・神保町にあるフラッグシップショップ「MIZUNO TOKYO」で、野球用品売り場の安河内雅史氏に、「トルピード型バット」の売り上げやユーザーからの反響について伺った。【取材・文＝白鳥純一】

「長打が打てる」と日米で話題に

「トルピード型バット」が世に知れ渡ったのは、アメリカMLBのニューヨーク・ヤンキースの打撃陣が開幕3試合で15本塁打を放ち、メジャー記録に並んだ今年春に遡る。

元ヤンキースのアナリストで、今季はフロリダ・マーリンズのコーディネーターを務めるアーロン・リーンハート氏により開発された新型バットは「長打が打てる」と一目置かれると、すぐさま日本球界でも議論に挙げられた。

4月11日にNPBプロ規則委員会の承認が得られると、同月18日には源田壮亮選手（埼玉西武）が実戦で初めて使用。それを皮切りに、同バットでNPB初本塁打を放った木下拓哉選手（中日）や、大山悠輔選手（阪神）らも導入に踏み切り、その活躍が多くのメディアで取り上げられた。

この流れを受けミズノは、日本プロ野球がバットの使用解禁に踏み切ったタイミングで、いち早く「トルピード型バット」の開発に着手。

同社と契約を結ぶ各選手の意見を取り入れながら制作を進め、7月には形状が異なる3種類で長さがそれぞれ83、84、85cmのバットの発売に至った。

木製バットとしてスタンダードな形状である「TN型」を採用したミズノ製のトルピードバットはメイプル製で、硬めでしなりも少なく、打球の手応えを感じやすい仕様となっている。

現在ミズノの「トルピード型バット」は、同社の直営店とオンラインサイトのみの取り扱いで、価格も2万6400円（税込み）と決して安くはないものの、ユーザーの反響は上々とのこと。

「野球に取り組んでいる高校生や大学生に加えて、日本を訪れた外国人観光客の方が売り場で足を止め、購入されていくケースも目立ちました。注目度の高さもあって、試し打ちをされる方も多く、発売して間もない頃には、バットが入荷されるとすぐに売り切れてしまう状況がしばらく続きました」（安河内氏）

発売して2ヶ月間にMIZUNO TOKYOだけで約40本を売り上げたほか、オンラインでも堅調な売り上げを記録しているそうだ。

振り抜きやすく、飛距離も伸ばせる

なぜ「トルピード型バット」が人気を博しているのか。その理由の一つが、これまでのバットでは味わえない「振り抜きやすさ」にあるだろう。

「従来よりもバットの芯が太く、先端が細いので、きっと多くの方に振り抜きやすさや、バットの芯とミートポイントが重なった時に味わえる心地よさを感じていただけるのではないかと思います。どちらかというとアベレージヒッター向きで、全ての人が使いやすいバットではありませんが、打球が伸びずに悩んでいる選手や、手前でボールを打ちたい選手。あとは打撃にこだわりがある選手には、ぜひ一度感触を試してもらいたいです」（安河内氏）

そして、実際に使用したユーザーから「ヒット性の打球を量産しやすくなった」、「打球が飛ぶようになった」などの感想が聞かれるという新型バットは徐々にその支持を広め、今では金属バットの使用が一般的な高校生にまで及んでいるという。

高校野球では、打球事故防止などの観点から2024年に使用バットの基準が改められ、最大直径が従来の67mmから64mm未満に。打球部の厚みが約3mm から約4mm以上に変更され、木製バットに近い低反発の基準が採用された。

「野球離れ」の食い止めにも期待がかかる

「昨年、高校野球では新基準の金属バットが採用され、『飛距離が伸びない』と言われるなか、形状が金属バットに近く、『飛距離が出やすい』と言われている新型バットに興味を持たれる方も増えてきています」（安河内氏）

笹川財団が2023年に発表したデータによると、2001年に282万人だった10代の野球人口は、その後22年間で174万人にまで減少。急速に進む少子高齢化もその流れを加速させ、近年は危機感と共に報道される場面も増えてきているが……。店舗でお客様の声に耳を傾けている安河内氏は、やや異なる印象を抱いているようだ。

「2023年のワールド・ベースボール・クラシック以降、野球に興味を持ち、野球用具をお買い求めになる方は増えているように感じていて、ジュニア向け製品の売り上げも、おかげさまで伸びている状況です。注目商材があると、きっとより多くの方に野球に興味を持っていただけるでしょうし、もしかしたら新たなバットを手にしたことで、大きくレベルアップできる選手もいるかもしれない。私たちとしては、『少しでも皆さんの上達の手助けができたら……』という思いで、日々接客をさせていただいております」

「投高打低」の野球界に変革を起こせるか？

打者の飛距離に関する悩みは、アマチュアだけではなく、プロの世界でプレーする選手たちも同様だ。特に近年の NPBは投手のレベルが格段に向上し、その平均球速は上昇の一途を辿っている。

2014年に141.4kmだった投手の平均球速は、2023年には146.6kmに。かつては速球派投手の代名詞だった150 km以上のボールを投げる投手も、決して珍しい存在ではなくなった。

「かつては900gを超える重めのバットを使う選手もいましたが、近年は速いボールに対応するために、870g程度の軽めのバットを使う打者が増えています」（安河内氏）

近年のプロ野球は「投高打低」の傾向が色濃く、セ・リーグの首位打者争いトップは、打率.303の小園海斗選手（広島）。パ・リーグもギリギリ3割を上回る打率.301の村林一輝選手（東北楽天）が１位で、両名以外はいずれも打率2割台。90年を超えるプロ野球史で初の打率2割代の首位打者誕生の可能性もありうる状況だ。（打率はいずれも9月12日現在）

「近年は商品のラインナップも増えており、それぞれの好みに合った用具を見つけやすくなっているように感じますし、これからは目指すプレースタイルに合わせた用具選びが一般的になっていくのではないかと思います。トルピード型バットに興味をお持ちの方は、ぜひ一度お店に来ていただいて、使い心地を試していただけたら嬉しいです」（安河内氏）

「打球が飛ぶ」と注目を集めた新型バットは、果たして悩める打者の救世主となれるだろうか。

ライター・白鳥純一

デイリー新潮編集部