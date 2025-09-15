元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。食事デート中にスマホを触ることが許せないと明かした。

ゲストは2週続けてピン芸人のふかわりょう（51）。2週連続の恋バナで盛り上がった。田中は「最初は携帯とかなくしゃべってるのに、気付いたらお互い携帯見ながらしゃべってるみたいな。それが嫌なんですよ」と切り出した。

「『そっちが携帯見てるから、こっちも見てたんだ』っていう水かけ論が始まるわけ。『私はずっと待ってたけど、ずっと携帯やってるからこっちも開いたんじゃん』みたいなことになって。それが嫌なの」と主張した。

さらに「なんかご飯食べる時ぐらいはスマホ置いてさ。スマホが大事な仕事の人なら、どうしてもの時は出てもらって。それ以外はテーブルに置いてほしくないの。なるべく椅子の下とかさ、バックの中にしまっといてほしいの」と語ると、ふかわが反応。「みな実ちゃん、付き合おう！」と突然宣言すると、田中も「えっ」と一瞬言葉に詰まった。

すぐさま、ふかわは「10年前だったらこう言ってた。それぐらい理解できるわけよ。その感じは」と持論を展開。「そのさ、平子君だったかな」とアルコ＆ピース平子祐希の名前を出した上で「パートナーがだんだん気を使わなくなり…平子くんのパートナーじゃないよ？ 例えばお煎餅を食べながらテレビ見て横になってお尻ボリボリかくのに対して、パートナーの男性がね、『出会った頃はこんなのじゃなかったのにな』っていう相談に対し、平子君は『そんな姿を見られるのは、パートナーの特権だよ』と」と語った。

田中が「私もそう思う。いとおしいと思う」と同調すると、ふかわは「で、あればお互いスマホは悲しいかもしれなけど、相手が何してようが、気を使わなくなった関係なんだ…」と返答。そこにすかさず田中が「違うの。会話がなくなることがとっても悲しいの」と反論した。

そして田中が「メール返してるのか、ネット見てるのか分からないけど」と語ると、ふかわが「それは愛情の欠如としか思えないね。そうなっちゃったら」と納得した。