¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡Û°ì»þ¤ÏÎ¥¤ì¤¿¶áÆ£Î¼ÂÀ¤¬ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ËÉüµ¢¡ª¡¡£³£µ¥¥í²á¤®¤Æ¤âÆ§¤óÄ¥¤ë¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£³Æü¡Ê£±£µÆü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³£µ¥¥í¤ò£±»þ´Ö£´£·Ê¬£²£°ÉÃ¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£¤³¤Î£µ¥¥í¤Î¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ï£±£µÊ¬£²£°ÉÃ¡£ÆüËÜÎòÂå£µ°Ì¡Ê£²»þ´Ö£µÊ¬£³£¹ÉÃ¡Ë¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê£²£µ¡Ë¡á»°É©½Å¹©¡á¤Ï£³£²¥¥í¤Ç°ì»þ¤ÏÎ¥¤ì¤ë¤â¡¢ºÆ¤Ó¡¢£±£µ¿Í¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯Âç·òÆ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÎòÂå£³°Ì¡Ê£²»þ´Ö£µÊ¬£±£¶ÉÃ¡Ë¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡á¤Ï£²£µ¥¥í¼êÁ°¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜÂåÉ½¡Ê£²£³°Ì¡Ë¤Î¾®»³Ä¾¾ë¡Ê£²£¹¡Ë¡á¥Û¥ó¥À¡á¤ÏÌó£²£¹¥¥í¤ÇÃÙ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢Äê¹ï¤Î¸áÁ°£·»þ£³£°Ê¬¤Ë¹æË¤¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡££Ô£Â£Ó²òÀâ¤Î£²£°£°£°Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¶â¥á¥À¥ë¤Î¹â¶¶¾°»Ò¤µ¤ó¤â¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¿³È½¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¼º³Ê¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£