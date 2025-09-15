【べらぼう】ついに春町の悲劇の結末が描かれる？次回9月21日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月21日（日）放送予定の第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」の予告、場面写真が公開されました。

ついに寛政の改革が本格的に始動。蔦重の商いにも直接的に関わってくることとなります。次回の予告では恋川春町の不穏なカットも映り、視聴者は気が気ではない1週間をすごすことになりそう……。

恋川春町の生涯に関しては以下の記事をご覧ください。（ネタバレを含みます）

大河『べらぼう』殻をぶち破った恋川春町、史実では幕府をも皮肉りついに出頭命令…そして悲しき最期【後編】

第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」あらすじ

蔦屋の新作『鸚鵡返文武二道』『 天下一面鏡梅鉢』などが飛ぶように売れる。しかし、定信（井上祐貴）は、蔦重（横浜流星）の本に激怒し、絶版を言い渡す。

喜三二（尾美としのり）は筆を断つ決断をし、『悦贔屓蝦夷押領』を手掛けた春町（岡山天音）は呼び出しに遭う。

一方、蔦重は南畝（桐谷健太）からの文で、東作（木村了）が病だと知る。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

大河ドラマ「べらぼう」相関図（公式Xより）

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第36話「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」は、9月21日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK