9月15日は「シルバーシート記念日」　なぜ“シルバー”という名前で設置されたのか

「9月15日」。今日は何の日でしょう？答えは「シルバーシート記念日」！日本国有鉄道（現：JR東日本）の中央線に、初めて高齢者・障害者のための優先席「シルバーシート」が設置されたことにちなんで、制定されました。なぜ「優先席」は、「シルバーシート」という名前で設置されたのでしょうか。

わずか数秒のやり取りから思いやりの連鎖を始めよう！

日本国有鉄道（現：JR東日本）の中央線に、1973（昭和48）年9月15日、初めて高齢者・障害者のための優先席「シルバーシート」が設置されました。

「シルバーシート（Silver Seat）」は和製英語ですが、その由来は座席の色でした。当時、国鉄本社の営業課長だった須田寛氏（後にJR東海の社長、会長を務めた）は、優先席を設けるにあたり、他のシートと区別するため座席の色を変えることを提案。しかし、大量のシートを変更するには資金がかかるため、在庫していた新幹線0系電車の座席用の予備布地を採用することにしたといいます。その布地がシルバーグレーだったことから「シルバーシート」という名称に。「高齢者」「老年世代」を表す言葉が「シルバー」になったのも、実はこの「シルバーシート」がきっかけです。

「どうぞ！」と言って席を譲る。そんな場面に車内の雰囲気も和みます（PhotoAC）

「優先席」に改称されたのは平成になってから

その後、1997（平成9）年に高齢者、障害者、ケガや体調不良の人、妊婦や乳幼児連れ（ベビーカー含む）の人などが優先的に着席できる座席として「優先席（Priority Seat）」へと改称。鉄道によっては「おもいやりゾーン」といった名称が付いています。

札幌市営地下鉄では、「優先席」ではなく「専用席」として設置されています。1974（昭和49）年に「優先席」を試行的に設置したところ、若者や体に不自由のない人が座席を占領することが多く、優先席の対象者が座れないという声が多く寄せられました。そのため、市議会で審議を行い1975（昭和50）年4月から「専用席」に変更されました。

電車やバスに乗った時、誰でも一度くらいは「席を譲る」という場面に出くわしたことがあるでしょう。立ち上がり「どうぞ！」と言って席を譲るだけのことですが、案外勇気がいるものです。にっこり笑って「ありがとう」と言われた時は、うれしいような恥ずかしいような何とも言えない感情が湧いてきます。

殺伐とした世の中ですが、こんなわずか数秒のやり取りから、思いやりの連鎖が始まるかもしれません。小さな親切のペイフォワード（自分が受けた善意や親切を、他の誰かに渡して次に繋いでいくこと） を「シルバーシート記念日」に考えてみてはどうでしょう？

【画像】優先席のほかにおもいやりゾーンや専用席もある！「どうぞ」のひとことで車内が和む（1枚）