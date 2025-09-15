セルティック前田大然がリーグ戦今季初ゴール

スコットランド1部セルティックは、9月14日に行われたスコットランド・プレミアリーグ第5節でキルマーノックと対戦し、2-1で勝利した。

この試合で今シーズンのリーグ戦初ゴールを決めた日本代表FW前田大然に、セルティック専門サイト「67Hail Hail」は「6.0」の採点をつけている。

この試合、日本代表でもチームメイトのMF旗手怜央とともに先発出場した前田は、スコアレスで迎えた後半11分に結果を出す。ここまで公式戦7試合で1得点にとどまり、リーグ戦ではノーゴールだったなか、左後方から送られたクロスにダイビングヘッドで合わせ、先制ゴールを記録した。

その後、後半38分に一度は追いつかれたセルティックだったが、後半アディショナルタイム6分にFWケレチ・イヘアナチョがPKを決めて2-1で勝利。5節を終えて4勝1分で首位の座をキープしている。

無敗をキープしたなか、先制ゴールを挙げる活躍を見せた前田だが、「67 Hail Hail」の採点は「6.0」にとどまった。寸評では「今後をめぐるあらゆる憶測を振り払うように決定的なゴールを決めた。出場時間は長くはなかったが、それでも大きなインパクトを残した」と評価し、後半25分までプレーした前田への期待が大きいことを感じさせている。（FOOTBALL ZONE編集部）