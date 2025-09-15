◇ナ・リーグ ドジャース10―2ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打席安打なく迎えた第6打席で幸運なポテン安打を放ち、今季最長タイ、自身5番の長さに並ぶ19試合連続出塁とした。また、得点も記録し自己最多を記録した昨季を上回る両リーグ最多135得点もマークした。ナ・リーグ西地区首位のチームは3位ジャイアンツに2勝1敗で勝ち越し、2位パドレスも勝利したが地区優勝マジックを1つ減らしてM10とした。

試合の中で陰のファインプレーだったのが、前日に頭部死球を受けてこの試合を欠場したマンシーだ。ドジャースが10―2と大量リードで迎えた9回は、最近7試合で防御率が10.80と不調の右腕イエーツが登板。1死走者なしからギルバートが左翼線へポトリと落ちる当たりを放ち、二塁まで到達した。しかし、ドジャースベンチが一塁ベースを踏まずに二塁へ進んだとアピール。審判がこれを認めてアウトとし、ジャイアンツがビデオ検証を要求したが、判定はそのままだった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督はベンチにいたマンシーがギルバートのベース踏み忘れを指摘したことを明かし「あれはいいプレーだった。カービー（イエーツ）はワインを1本おごるべきだな（笑い）。マンシーは試合に出ていなくてもよく見ていた。素晴らしいプレーだった」と大量リードの展開とはいえ、ピンチ拡大を防いだマンシーを絶賛した。

チームは18安打10得点と打線が爆発。今季2度目の2試合連続2桁得点とジャイアンツを圧倒した。投手陣は先発グラスノーが6回2/3を3安打1失点と好投して今季3勝目。4投手の継投でジャイアンツ打線を5安打で2失点に抑えた。

この日でナ・リーグ西地区3位のジャイアンツを終えると、15日（同16日）からは同東地区首位のフィリーズとの3連戦が控える。大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日での登板が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーはこの日の試合前に52号を放って大谷に3本差をつけており、直接対決に注目が集まっている。