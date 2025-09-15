古紙でできた武骨な厚紙が大変身!? 便利でおしゃれな“クリップ”5選

書類を束ねたり、髪をまとめたり、洗濯物を吊るしたり。日常生活のあらゆるシーンで活躍するクリップ。出番が多いものだからこそ、目にも楽しいお気に入りを見つけて。

熟練の職人技で真鍮棒をエレガントなト音記号型に

\20,350（SOURCE objects）

4世代にわたり、オーストリアのウィーンで伝統的なクラフトマンシップを受け継ぐ『カール・オーボック』のクリップ。熟練の職人技が光る曲線美や真鍮の艶やかな質感にもうっとり。

古紙でできた武骨な厚紙が機能的なクリップに大変身

30枚入り\440（印刷加工連）

本来は書籍や箱の芯材として使われる、ボール紙で作られた厚紙クリップ。上部のスペースにはインデックスとして書き込みもでき、1枚ずつ取り出しやすい斜めの専用ケースも付属。

革のコードクリップで、細部のおしゃれも抜かりなく

S各\1,320 L\1,540（LEFTOVER by RHYTHMOS）

鹿児島に拠点を置くハンドクラフトのレザーブランド『リュトモス』。その製作過程で生まれる端材の牛革で作られたコードクリップは、ケーブル整理に大活躍。

童話から飛び出したようなニワトリモチーフがキュート

3個入り\660（ieno textile）

レールに取り付けて布を固定するカーテンクリップ。細かい部分まで丁寧な型押しで表現されたヴィンテージ調のニワトリモチーフが、シンプルな部屋のさりげないアクセントに。

超ビッグサイズでロングヘアもしっかりホールド

各\5,390（KOZLIFE）

デンマークのアクセサリーブランド『ピコ』のバンスクリップ。幅約12cmの超ビッグサイズで、毛量の多い人でもロングヘアでもアップスタイルが楽々。透明感のあるカラーも軽やかな印象。