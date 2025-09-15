古紙でできた武骨な厚紙が大変身!? 便利でおしゃれな“クリップ”5選
書類を束ねたり、髪をまとめたり、洗濯物を吊るしたり。日常生活のあらゆるシーンで活躍するクリップ。出番が多いものだからこそ、目にも楽しいお気に入りを見つけて。
熟練の職人技で真鍮棒をエレガントなト音記号型に
\20,350（SOURCE objects）
4世代にわたり、オーストリアのウィーンで伝統的なクラフトマンシップを受け継ぐ『カール・オーボック』のクリップ。熟練の職人技が光る曲線美や真鍮の艶やかな質感にもうっとり。
古紙でできた武骨な厚紙が機能的なクリップに大変身
30枚入り\440（印刷加工連）
本来は書籍や箱の芯材として使われる、ボール紙で作られた厚紙クリップ。上部のスペースにはインデックスとして書き込みもでき、1枚ずつ取り出しやすい斜めの専用ケースも付属。
革のコードクリップで、細部のおしゃれも抜かりなく
S各\1,320 L\1,540（LEFTOVER by RHYTHMOS）
鹿児島に拠点を置くハンドクラフトのレザーブランド『リュトモス』。その製作過程で生まれる端材の牛革で作られたコードクリップは、ケーブル整理に大活躍。
童話から飛び出したようなニワトリモチーフがキュート
3個入り\660（ieno textile）
レールに取り付けて布を固定するカーテンクリップ。細かい部分まで丁寧な型押しで表現されたヴィンテージ調のニワトリモチーフが、シンプルな部屋のさりげないアクセントに。
超ビッグサイズでロングヘアもしっかりホールド
各\5,390（KOZLIFE）
デンマークのアクセサリーブランド『ピコ』のバンスクリップ。幅約12cmの超ビッグサイズで、毛量の多い人でもロングヘアでもアップスタイルが楽々。透明感のあるカラーも軽やかな印象。
写真・多田 寛 スタイリスト・池田沙織 文・恒木綾子
anan 2461号（2025年9月3日発売）より