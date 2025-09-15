男友達を振ったあと、さらにショックを与えてしまう行動９パターン
みなさんは、自分が告白された後にどのような行動を取っていたかを覚えていますか？きっと意識している人はあまり多くはないのではないでしょう。しかし、振られた方はきっちりと覚えているもの。振られ方がトラウマになり、「もう恋なんてしたくない・・・。」と思うケースまでもあるようです。それでは、一体どのような行動がＮＧとなるのでしょうか？今回は「振った男性にさらにショックを与える行動」をご紹介します。
【１】「すぐにいい人、見つかるよ。」などと励ます。
フォローをしているつもりが、男性を余計に傷つけているパターンです。悪気はなく無意識に使っている人が多いかもしれませんが、告白した側としては「自分にはまったく興味がないんだ・・・。」と感じ、かなり傷つきます。相手を少しでも労ろうとする心遣いは、告白というシチュエーションにおいては逆効果を生む場合もあるので、イエス・ノー以外は口にしない方がいいこともあるでしょう。
【２】振った男性を慰めてくれるよう、友達にお願いする。
振られた男性のプライドをさらにへし折る行為です。女性としては気遣いのつもりかもしれませんが、男性、なぐさめる友達ともにいい気持ちはしないでしょう。基本的に、振った女性が振られた男性を癒すことは相当困難といえます。従って、もし相手を少しでも癒したいと思うのなら、以前の関係に戻れるよう、これまでと変わらない態度で接することが必要なのではないでしょうか。
【３】振った男性の目の前で他の男性とイチャイチャする。
これは振った男性を地獄に突き落とす行為です。特に過剰にイチャイチャする行為は、振った男性への配慮が足らなすぎると言わざるを得ません。「イチャイチャしているところを見せつけているのか！」と誤解や怒りを与える恐れがあるので、控えた方がよいでしょう。
【４】後日、話しかけられてもあからさまに無視する。
振られた男性は後日、気まずい空気のなか勇気を出して女性に話しかけるわけですが、それすら無視されると、もう立ち直れなくなるかもしれません。もちろん女性としては「振ったにもかかわらず、すぐさま再アタックされるのは迷惑。」という意識があるでしょう。それを回避するために、男性の歩み寄りは無視するということもひとつの決断です。ただし、振った男性およびその男友達等とは関係が断たれるリスクを負いますので、その点は覚悟をしておくべきでしょう。
【５】告白直後から態度を急変させて、露骨に避ける。
男女間のマナーとして相応しくない行為です。このような行動に出られると、男性はずっと振られ続けているような苦しみを感じるでしょう。告白が成就しなければ、たいてい自然と距離が生まれるので意識的に相手を避ける必要はありません。告白してきた男性によほどの脅威を感じた場合は別ですが、そうでなければ、今まで通りに行動していればよいでしょう。
【６】告白されたことを友達に言いふらす。
男性が思う「振った後にこれだけはやめて欲しい」という行動で、真っ先に挙がるひとつです。それだけ、振った女性が最も多くやりがちな行動なのでしょう。言いふらしている本人はそれほど大ごとだと感じないかもしれませんが、言われた方は、同性からは茶化され、異性からはしばらく恋愛対象から外されるという憂き目に遭います。やはり、告白は当人同士の思い出として心にしまっておくのが、スマートな振る舞いと言えるでしょう。
【７】振った理由をブログやツイッターなどに事細かに書く。
「告白」は、した側とされた側の二人だけの思い出であり、他人と共有するようなものではありません。それをイベントや公開日記感覚で書かれたら、振られた男性は大きなショックを受けるでしょう。しかも噂などとは異なり、これらのサービスは当人が消さないかぎり記録が残り続けます。苦しみがずっと消えずに残る、何とも残酷な仕打ちなので、絶対にやらないよう気を付けましょう。
【８】「アンタは男として器が小さい。」など、その場で男性にダメ出しする。
魅力のなさが原因で男性を振ったとしても、それを口にする必要はないでしょう。多くの場合、男性を傷つけるだけで終わってしまう恐れがあります。もし、相手の成長を願って言うのであれば、「自分は器の大きな人に惹かれる。」といった言い方をしてみてはいかがでしょうか。男性によっては、女性の描く理想的な男性像に近づこうと奮起するかもしれません。
【９】「キライなわけじゃない。」と妙な気遣いをする。
前項と同様に、フォローが裏目に出ているパターンです。キライではないのに、振られているという状況に、「では、自分はどうしたらいい？」「きっと言葉では説明できない、圧倒的に男としての魅力に欠けている部分があるんだ・・・。」と男性はマイナスの想像をしてしまうことでしょう。たとえ本当にキライではないにしても、相手を惑わさないよう、ハッキリと振った理由を告げるのが大人の対応なのではないでしょうか。
振った女性の「露骨な態度に出る」「気遣いを見せる」といった行動は、振られた男性にさらにショックを与えているといえそうです。ただし、これは男性からの意見であり、女性の場合は異なるのかもしれません。みなさん、振られた後にさらなる苦しみを覚えた経験はありますか？ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
