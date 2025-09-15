36歳独身・元『渡鬼』子役「ひとりでしぬかも」な私が考える“独身女性の老後”の理想
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で10歳から12年間、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（36歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライターとして活動中です。
渡鬼シリーズ終了後の歩み、そして現在にいたるまで--当時は語れなかったことも含めて、宇野さんが“今だからこそ”綴るエッセイ連載。今回は、宇野さんが日々考えているという“自身の老後”について綴ります。（以下、宇野さんの寄稿）。
◆日々、老後について考える
皆様、ごきげんよう、先日誕生日を迎えた年女、宇野なおみでございます。
日々、老後について考えているわたくし、先日めでたく年金の追納が終わりました（国民年金）。
現時点（2025年8月時点）で独身。「ひとりでしにたい」もとい、「ひとりでしぬかも」もだいぶ現実味を帯びてきております。
しかして私は結婚を、縦の意見と横の意見を織り成して世界でひとつのブランケットを作っていく「ラップバトル」だと思っていますので。
サイファーしたくなってあっさり結婚していることもあり得ます。もっとも結婚生活をラップバトルと考えている女と結婚したがるニンゲンがいるかどうかはまた別問題……。
◆老後、どう過ごしたい〜？
私の周りは独身女性も多いので、最近のトレンドトピックは上記の「老後をどう過ごしたいか」です。
何せ生涯未婚率は近年上がっており、2020年では50歳の生涯未婚女性の割合は17.8％。1980年にはわずか4％だったことを考えると、大幅に増えていると言えるでしょう。
日本は平均寿命の長いことで知られます。女性の場合、独身でもかなり長生きらしく、独身女性の平均寿命は81歳ぐらいだそうです。
昔は「仲良い友達と協力し合いながら暮らしたいよね〜！」なんて夢物語を学校からの帰り道にしていたものです。現実問題として、お互いに助け合わないと社会そのものが成り立たない時代が近いと考えられるのではないでしょうか。
◆人生スパンの新たなターン
私は人生スパンを10年／12年周期でざっくりと考えています。
第1期が10歳で渡る世間の出演が始まった頃。最終シリーズが終わったのが12年後の22歳。
23歳から35歳を能力値と経験を積む時期と規定し、フリーランスとしてさまざまな仕事をして参りました。芸能の仕事以外で言えば、MC、ナレーション、飲食スタッフ、接客業、美術館のツアーガイド、通訳、翻訳、保険営業の研修、アニメ会社のスタッフ、取材・インタビューライター、エッセイを書く、あとなんだっけ……あれやこれや。
もちろん一気通貫で仕事を続けられる方は素晴らしく、尊敬しておりますが、己の体の弱さを考えると仁王像よりは千手観音像になりたかったのです。
今年、36歳になり。46〜48歳に向けて、スキルのさらなる構築、資産や人間関係の形成、そして何より健康のため、体を鍛えていきたいと思っている所存です。
◆石井ふく子先生の過ごし方に憧れて
ちょっと前に、石井先生が、仲良しの女優さん達と同じマンションに住み、緩やかな相互扶助女子会をやっているという記事を読んだことがあります。以来、素晴らしい老後だと憧れていることしきりなのです。
もはや比較するのもおこがましきハイソサエティの暮らしは難しくとも、友人たちと近所に住みたい、協力し合えたらなあとは常に思っております。
今後も独身のままの女性は増えていくでしょうし、そうなると問題はやはり住居。30代半ばになると、新卒で就職した女性陣から、マンションを買う話がちらほらと出てきます。
定年までに支払いが終わるようにローンを組むことを考えると、30代半ばというのが1つのターニングポイントになるのでしょう。
