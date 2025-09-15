彼氏の【マッチングアプリ】発覚…「なんで今もやってるの？」いい年した彼にげんなり【ママリ】

彼氏がマッチングアプリをいまだに利用していた…

1年付き合ってる彼氏のマッチングアプリ利用で喧嘩してます。



昨日、デート中、携帯の最近使ったアプリの欄にペアーズのロゴがちらっと見えました。

ちなみに私との出会いはマッチングアプリでした。

まだ、アプリ消してないだけかなと思っていたのですが、帰宅して私も再インストールして検索。

やはり、ちゃんといて、24時間以内のログインでした。

しかも、紹介文の内容は出会う前からガラッと変わっていて、最後の65キロになったのもここ2.3ヶ月前のことです。



彼は、ただ通知が来たから手が当たって開いただけで利用はしていないよ。と言いますが



正直、信じたらいいのか半分半分です

37にもなって、他探してる姿にガン萎えだし…

私は32歳ですが、初めてマッチングアプリを使って出来た彼氏なので…アプリで出会うってこういうことかー

とか、とにかく気分悪いです。



どう思いますか?ただ連絡とったりアプリしてるだけなら笑顔で許してあげるべきですか？？



謝られてもって感じなんですけど、彼は非常に穏やかで性格はとてもいい人でした

なんというか、まだ探してんの？って感じでやや蛙化？的な



どうやってLINE返していいかわからないです 出典：

qa.mamari.jp

パートナーとはマッチングアプリで出会ったという人も少なくないでしょう。この記事では、マッチングアプリで知り合った彼がいまだに登録していたという投稿を紹介します。彼と付き合い始めて1年ほどたったという投稿者さん。ある日、彼のスマホの画面に、マッチングアプリがあるのを見てしまい問い詰めますが…。

1年も付き合っているのに、マッチングアプリをいまだに開ける状態にしているのはモヤモヤしますよね。しかも、手が当たって開いちゃっただけと言っていましたが、プロフィールの情報はごく最近のものだそう。嘘をついているのもバレバレですし、彼女としてはこの先不安になるのも当然ですよね。

マッチングアプリを残す彼にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

お互い結婚する意思なければ別れます！あっても、アプリ更新してる時点で向こうは本気じゃないんだなーって感じます。本気で大事にしてくれるならアプリ消しますし😅時間がもったいないので次行きます！笑 出典：

qa.mamari.jp

私も夫とマッチングアプリで出会い結婚しましたが、まだアプリ消してなくて、その上ログイン歴もあって紹介文も変わってるのは普通じゃないですよ💦💦

笑顔で許さないでください💦



彼氏さんの人柄を知らないので勝手に別れろとか悪く言うつもりはありませんが、穏やかだろうが浮気性な性格はどこかにある人だと思いますので、今後も注意が必要だと思います。 出典：

qa.mamari.jp

私なら嫌です。

信頼できなくなるし、こういうことで傷つけられたという事実があるのであっさり捨てちゃいます💦

傷つきたくないし今後も信用できないので他探します！！ 出典：

qa.mamari.jp

投稿者さんに問い詰められ、謝罪してアプリを消したという彼氏。しかし、バレていなければこのまま続けていたのかと思うと、自分以外の人を探していずれは別れようとしていたのかと考えてしまいますよね。



彼がどういう目的でアプリを残していたのか分かりませんが、彼女がいれば必要ないでしょう。投稿者さんが今後結婚を考えているのであれば、話し合うべきですね。

