税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏によると、自社の決算書をしっかりと読み込んでいる経営者は意外と多くないそうです。そこで今回、黒瀧税理士・公認会計士が、経営判断に直結する重要な資料「損益計算書」を読み解くポイントについて、「5つの利益」の観点から詳しく解説します。

経営者に必要不可欠なな「決算書」を読む力

――上手に節税してキャッシュを貯めていくためには、決算書が読めるというのがかなり重要度高いのですが、経営者のなかには「実は決算書の読み方がわからない」という方も多いですよね。

黒瀧氏（以下、黒）「はい、結構います。決算書を適切に読み解くことができれば、現在の経営状況を的確に把握できますし、今後の経営や節税にも生かすことができます。そこで今回は決算書のなかから、損益計算書の読み方について解説していきたいと思います」

「損益計算書（P／L）」とは？

――そもそも、損益計算書ってどういうものですか？

黒「『損益計算書』は、会社の一定期間における経営成績を表す決算書のことで、英語で『Profit＆Loss Statement』と書くことから、『P／L』とも呼ばれています。

簡単にいうと、収益から費用を差し引いた会社の儲け、つまり利益を知るための書類です。商品やサービスを販売することによって得られた売上高からさまざまな費用を差し引くことで、最終的な利益を計算します」

――なるほど。損益計算書を見ると、会社の儲けがわかるというわけですね。

損益計算書に書かれている「5種類の利益」

黒「損益計算書で大事なのは、さまざまな利益の意味をおさえることです。

［図表1］損益計算書に書かれている「5種類の利益」 出所：筆者作成

図中の青で塗られた『売上総利益』『営業利益』『経常利益』『税引前当期純利益』『当期純利益』と、利益だけで5種類あります」

――5つもあるんですか……。

黒「多いと感じるかもしれませんが、それぞれの利益の違いはとても重要です。たとえば、利益が本業と本業以外のどちらから出ているかということもわかります」

その商品が稼ぐ力を表す「売上総利益」

1．売上総利益

［図表2］売上総利益 出所：筆者作成

売上総利益＝売上高−売上原価

黒「売上総利益とは、売上高から売上原価を差し引いたもので、『粗利（あらり）』とも呼ばれます。

『売上高』は、商品を販売したりサービスを提供したりといった、本業の売上によって得られる収益のことです。『売上原価』は、製造業であれば物を作るのにかかった費用で、小売業や卸売業だと物を仕入れるのにかかった費用、ということになります。サービス業の場合、売上原価は低くなる傾向にあります」

――たとえば小売業で、たくさん物を仕入れたけれど1つも売れなかった場合でも、仕入にかかった費用の全額を売上原価にすることができるんでしょうか？

黒「それはできません。その期の費用として計上できるのは、期中に売り上げた商品の仕入原価のみです」

――なるほど。売上原価は1年間に売り上げた分の金額だけが計上されるというわけですね。

黒「そのとおりです。まとめると、売上総利益は、売上の原価に対していくら利益を上乗せして販売したかがわかるため、その商品が稼ぐ力を表しているともいえます」

2．営業利益

［図表3］営業利益 出所：筆者作成

営業利益＝売上総利益−販売費及び一般管理費

黒「続いて営業利益は、1つ目の売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いて求めます。『販売費及び一般管理費』には、下記のように商売を行ううえで必要な費用のほとんどが計上されます。

・家賃

・従業員に支払う給料

・水道光熱費・通信費

・広告宣伝費

・旅費交通費

・減価償却費

言い換えれば、営業利益は『本業の利益』です」

――売上総利益がいくら大きくても、人件費や家賃が多いと、営業利益を残すことはできないということですね。

黒「そのとおりです。営業利益は『本業を営むうえでどれだけ効率のいい経営を行っているか』をチェックする非常に大切な指標です」

3．経常利益

［図表4］経常利益 出所：筆者作成

経常利益＝営業利益＋営業外収益−営業外費用

黒「『けいつね』と略されることもある経常利益。これは、2つ目の営業利益に営業外収益をプラスし、営業外費用を引くことで算出されます。

『営業外収益』とは、企業が本業以外の活動で経常的に得ている収益のことで、受取利息や受取配当金などが該当します。また、『営業外費用』は、支払利息や社債利息などが該当します。

つまり、経常利益とは、本業での収益力に加えて、資産運用を行ったうえでの“会社全体で儲ける力”を表すのです」

――会社全体の儲ける力がわかるということは、結構大事な利益ですよね。

黒「そうなんです。実は経常利益は、銀行の融資を受ける際にも重要なポイントになってきます。融資を希望される場合は、経常利益がプラスになるように計画を立てていきましょう」

黒字か赤字かの判断材料になる「当期純利益」

4．税引前当期純利益

［図表5］税引前当期純利益 出所：筆者作成

税引前当期純利益＝経常利益＋特別利益−特別損失

黒「税引前当期純利益は、経常利益に特別利益を足して、特別損失を引いて計算します。特別利益や特別損失は、毎年発生するような収益や費用ではなく、数年に1度程度しか生じない臨時の収益や費用のことをいいます。

たとえば土地や建物を売却した時の固定資産売却益は特別利益、逆に損が出た場合は特別損失になります」

――台風や地震などの自然災害の被害にあった場合も、特別損失になりますか。

黒「はい。災害、盗難などの被害は特別損失にあたります」

5．当期純利益

［図表6］当期純利益 出所：筆者作成

当期純利益＝税引前当期純利益−法人税・住民税及び事業税

黒「当期純利益は、4つ目の税引前当期純利益から法人税や住民税、事業税などを差し引いたもので、最終的な利益になります。この数字がプラスになれば黒字、マイナスになれば赤字ということになります。

ここまでを簡単にまとめると、［図表7］のとおりです。

［図表7］損益計算書の「5つの利益」早見表 出所：筆者作成

売上総利益には商品の儲ける力、営業利益には本業で儲ける力、経常利益には会社全体の儲ける力が反映されています。一時的な特別利益・特別損失を引いたものが税引前当期純利益で、法人税などを引いた最終的な利益が、当期純利益です」

――なるほど。5つの利益の意味がよくわかりました。

黒「会社の血液ともいえるキャッシュを増やしていくためにも、まずは経費を定期的に見直して、少しでも利益が増えるようにしていきましょう」

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表／公認会計士・税理士