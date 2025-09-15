声優の花澤香菜（36）が14日放送の文化放送「明治 presents 花澤香菜のひとりでできるかな？」（木曜後10・30）に出演。声優の小野賢章（35）と離婚したことを改めて発表した。

この日、自身のインスタグラムでファンや関係者に向け「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなった」と離婚を発表。小野もSNSで報告した。

番組の冒頭で「今日発表しました通り、私、離婚いたしました」と報告。「暖かく見守り応援してくださっている皆様にこのようなご報告をするのは本当に心苦しいんですが、これからもますますお仕事頑張っていきますので、よろしくお願いいたします」と意気込んだ。

さらに「ひとりでできるかな？」という番組タイトルにちなみ「本当に“ひとり”か！って…ちょっと待って（笑い）」とツッコミ。笑いを誘った。

周囲の対応に感謝しつつ「夫婦のことなので別に詳しいことは言うことはなく発表した文面の通りなんですよ、本当に。誰か第三者がいてという話じゃなくて、本当に夫婦の私たちの問題。2人で話し合って幸せになるためにはお別れした方がいいよねっていうことで」と説明した。

「別にけんか別れとかでもなく、多分また現場とかでも（元夫と）会うので(笑い)、皆さん必要以上に心配しないでほしいし、これで変な憶測とかニュースとかが、もしかしたら出るかもしれないけど、本当に何もないので。惑わされないでほしいな。私から発しているものを信じてもらえれば大丈夫なので、それが真実なので。よろしくお願いします」と呼びかけた。

2人は2020年7月に結婚を発表。人気声優同士の結婚とあって、大きな話題になった。