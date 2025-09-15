来年１月１７、１８日に行われる大学入学共通テストの出願が、あす１６日から始まる。

今回からウェブ出願となり、これまで学校を通じて出願していた高校３年生も個人で手続きを行うことになった。高校側は事前説明会を開くなど、ミスの防止に力を入れている。

東京都中央区の私立開智日本橋学園高校は今月初旬、生徒向けにウェブ出願の事前説明会を開き、志望大学を受験するために必要な教科や出願サイトの操作方法などを確認した。３年の生徒（１７）は「手書きよりも、オンラインの方が慣れている」と、新方式を歓迎していた。

説明会で教員が繰り返し呼びかけたのが、「在学する学校への出願情報の提供」に同意することだ。同意した生徒の登録情報は、高校側が教員用ページで確認でき、ミスを防げるからだ。

同校では、１８日に共通テスト受験を予定する生徒を集め、出願作業を一斉に行う予定だ。池田優剛教頭（４７）は「一生懸命準備してきた生徒たちが、手続きミスで『受験できない』とならないようにしたい」と、気を引き締めていた。

共通テストの出願は、昨年まで郵送方式だった。各校では、生徒の出願書類をとりまとめ、ミスの有無を点検した後、大学入試センターに発送していた。

ウェブ出願の導入に伴い、従来は郵送で届いていた受験票も、自分でダウンロードして印刷し、試験場に持参することになった。

大学入試センターは「出願から受験までの仕組みが大きく変わるので、よく確認してほしい」と呼びかけている。