»Ò¤É¤â¤Î½Ð»º¤ä¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¡¦Î¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¤¹¤È¤é¤¤¤×¡¿PIXTA¡Ë
É×ÉØÊÌÀ«¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡×¤òÍýÍ³¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¹ñ²ñ¤Î¿³µÄ¤Î¾ì¤Ç½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬ËÜÅö¤ËÌ¾»ú¤¬¡É²ÈÂ²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¡É¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤«¡©²ÈÂ²¤ÇÀ«¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤òÁª¤ÓÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤Ë¼èºà¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¡£
ËÜµ»ö¤Ï¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£¡ÊÁ°ÊÔ¡§¡ØŽ¢º§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ÏÎ¥º§Ž£Ž¢É×¤Î¼Â²È¤«¤é¤Ï°ì»þ"½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß"¤ËŽ£»ö¼Âº§Îò"33Ç¯ÌÜ"¤ÎÉ×ÉØ¤ËÊ¹¤¤¤¿ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡Ù¡Ë
ÊÌÀ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
Ä¹ÃË¤ÎæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢Êì¡¦Ëå¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÊÌÀ«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë¡¢Í§Ã£¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÏÉ×ÉØÊÌÀ«¤À¤«¤é¤À¤è¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤ÊÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§Ã£¤ä¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤«¤é¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¡¢¡ÉÉã¤ÈÊì¤ÎÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡¢·»Ëå¤Ç¤âÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤Ï6³ØÇ¯º¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÆ±¤¸³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤·¤¿»þ´ü¤¬¤Ê¤¯¡¢Ì¾»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¼èºàÁ°¤Ë¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤¬¼¡½÷¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡É¤É¤¦¤·¤Æ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡É¤ÈÍ§Ã£¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£¡ÉÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÉ×ÉØÊÌÀ«¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤ÇÆÃÊÌ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤òÆü¾ï¤Ç°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¿Í¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤ä¡¢½éÂÐÌÌ¤ÇÌ¾¾è¤ë¤È¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì¾»ú¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»þÂå¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡¢»ö¼Âº§¤Ç¡É¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡É
É×ÉØÊÌÀ«¡Ê»ö¼Âº§¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö»ö¼Âº§¤Ç¤âÊ¸Éô¾Ê¤Î¶¦ºÑÁÈ¹ç¤«¤é·ëº§½Ë¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶ä¹Ô¤Ç¤Ï²ÈÂ²¥«¡¼¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ï¡¢À¸·×¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌÀ«¤Ç¤â²ÈÂ²¥«¡¼¥É¤ò¿½¤·¹þ¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÊÁ°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¡¢É×¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼õ¼è¿Í¤ò»ö¼Âº§¤ÎºÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯»Ò¤É¤â¤ò¼õ¼è¿Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¡Ø¤â¤¦²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ØÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ç¤Ï¼ê½Ñ¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ×¤¬´ÊÃ±¤Ê¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ê¤¯Æ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾»ú¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ËèÇ¯¡¢º§°ùÆÏ¡¦Î¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤¹ÍýÍ³
»Ò¤É¤â¤Î½Ð»º¤ä¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¡¦Î¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤ªÆó¿Í¡£¤½¤ì¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç22²óº§°ùÆÏ¡¦Î¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤¦¤Á1²ó¤ÏÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤Î¤¿¤á¡Ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÀÇÀ©¾å¤Î¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤À¡£²È·×¤Ï¼ç¤Ë»³ÅÄ¤µ¤ó¤¬»Ù¤¨¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤ÏÉÞÍÜÆâ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ö¼Âº§¤Ç¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø»ö¼Âº§¤Ç¤âÉ×ÉØ¤À¤«¤é¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Î¿½ÀÁ¤òËèÇ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2005Ç¯¤ËÀÇÌ³½ð¤«¤é¡ØÀÐÀîºÌ»Ò¤µ¤ó¤Ï12·î31Æü¤Î»þÅÀ¤ÇË¡Î§¾å¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢2Ç¯Á°¤ËÁÌ¤Ã¤Æ²á¾¯¿½¹ð²Ã»»ÀÇ¤òÇ¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Âç³¢Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤éÎ¥º§ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ËèÇ¯¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢Ë¡Î§¾åÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼êÂ³¤¤Ç¤¢¤ê°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢33Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸·×¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤¬¡¢ÀÇÀ©¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇËèÇ¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡ÉÀ©ÅÙ¤ÎÊÉ¡È¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤·¤«¤·»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡¢º§°ùÆÏ¡¦Î¥º§ÆÏ¤Î¾Ú¿ÍÍó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£º§°ùÆÏ¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§ÆÏ¤Ï¿´ÍýÅª¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡£Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ï»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²÷¤¯°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤ÏÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À®¿Í¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÈà¤é¤¬¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÖÊÌÀ«¡×µÄÏÀ¤È¼ÂÀ¸³è¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤â
ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎµÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ«¤Î°Û¤Ê¤ë²ÈÂ²¤Îå«¡×¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹ÃË¡¦æÆÂÀ¤µ¤ó¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤éÉ×ÉØÊÌÀ«¤Î²ÈÄí¤Ê¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤«¤ËÆÃÊÌ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤Ãç¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÉÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿ôÇ¯¤Ë1²ó¤·¤«¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÈÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëå¤ÎÉô³è¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢ËÍ¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏÊý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼«Ëý¡×¤ÈÈù¾Ð¤àÀÐÀî¤µ¤ó¡£¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¿©»ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ê¤é¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢³Ø¹»¤«¤é¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ï¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬²ÈÂ²¤òºî¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØÊÌÀ«¤Ç¤â¡¢»³ÅÄ¤Î¼Â²È¤È¤ÏÉáÄÌ¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤âµÁÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÀº°ìÇÕ¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌ¾»ú¤¬°ã¤¦¤È²ÈÂ²¤Îå«¤¬¼å¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¡£¼¡½÷¤«¤é¤â»þÀÞ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Þ¤¿É×ÉØÊÌÀ«¤Î²ÈÂ²¤Îå«¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼Ì¾»ú¤Î°ìÃ×¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤â¤·É×ÉØÊÌÀ«¤Î¤¿¤á¤Ë»ö¼Âº§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÌ¾»ú¤Ë´Ø¿´¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÇÀ©¤äÁêÂ³¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»³ÅÄ¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¾»ú¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤é²ÈÂ²¤Î°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Î°¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì¾»ú¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âå«¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤ÈºÊ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ËÊ£¿ô¤ÎÌ¾»ú¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¡£·ëº§¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤È¤¤«¤é¡¢ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸À¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼èºà¤Î´Ö¤â¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢33Ç¯Á°¤ËÉÁ¤¤¤¿¡ÖÃË½÷¤¬¤è¤êÂÐÅù¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÅÔÅÄ ¥ß¥Ä¥³ ¡§ ÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë