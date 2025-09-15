

夫の実家に｢出入り禁止｣になってしまった別姓夫婦は、親子関係の悪化をどうやって乗り越えたのか？（写真：takeuchi masato／PIXTA）

夫婦別姓をめぐる議論は長年続いているが、「家族のアイデンティティー」を理由に消極的な意見が国会の審議の場で出るなど、いまだに進展は見えていない。

だが本当に名字が”家族のアイデンティティー”を左右するのか？家族で姓が違うことは子どもに影響があるのか？

本連載では、夫婦別姓を選び暮らす人々に取材し、実際の姿を追う。

今回お話を伺ったのは、地方在住の石川彩子さん（仮名、61歳）。

取材協力者の募集に応募があり、取材をお願いしたところ、「“別姓ファミリー”なら、私の家族にも話を聞いたほうがいいのでは」と、石川さんの夫・山田大輔さん（仮名、65歳）、長男・山田翔太さん（仮名、28歳）にも同席してもらえることに。取材当日は、親子3人の和やかな雰囲気に包まれていた。

山田さんは大学教員、石川さんは大学職員として山田さんの研究活動をサポート。「プロジェクトによってパートタイムやフルタイムを切り替えながら働いてきた」という。お二人には長女（33歳）、長男・翔太さん、次女（26歳）の3人のお子さんがいて、長女と長男は山田姓、次女は石川姓だ。

事実婚33年目を迎え、山田さんは「実際に生活してみると、利用できない制度があったり、逆に思っていたよりできることがあったり。そういう発見をしていくのも面白かったです」と笑顔で語ってくれた。

「選択的夫婦別姓」が注目された90年代

同じ大学の法学部の大学院生と学部学生として出会ったお二人。そのあと山田さんは海外留学し、帰国後に研究室の助手に。大学院生になっていた石川さんとほどなくして結婚した。「夫婦別姓」を提案したのは山田さんだったという。

「結婚したのは、1991年に初めて『選択的夫婦別姓』導入を盛り込んだ民法改正試案が提示された翌年だったんです。新聞やテレビ、私の周りでも『夫婦別姓』に関する話題が盛んでした。

私自身、夫婦別姓にしたほうが男女の関係がより対等、平等になると感じていたので、『法律婚では夫婦別姓にできないから入籍はしないでおこう』と言いました。ただ、自分の中ではあくまでも“結婚する”という認識でした。結婚指輪も買いましたから」

石川さんは「『あれ、変えなくていいんだ』と思った」と当時の心境を語る。

「当時、私は28歳で、『石川彩子』という個が確立していたので、途中から『山田さん』になることに違和感がありました。

それに名字を変える手続きは大変です。昔の女性は銀行口座を持つことがなかったし、運転免許も滅多に持っていなかったので、氏名変更の届出の必要があまりなかったのかもしれません。今の時代はそういうわけにはいかないので、夫婦別姓は大歓迎でした」

また、「法学部の大学教員や学生たちは、様々な形で“夫婦別姓”を選択する人たちが多かった」と石川さんが話す通り、お二人にとっては自然な選択だったようだ。

夫の実家は、一時“出入り禁止”に

“夫婦別姓”にするために事実婚をすることに、石川さんの両親は反対しなかった。

「父は“二人で決めたことならいい”と受け止めてくれました。母は、“父が決めたことには口は出さない”という感じでしたね」

一方で、「うちの両親はめちゃくちゃ怒ったんですよ」と山田さん。怒りの理由は事実婚そのものというより、「結婚式を挙げなかったこと」だった。

「父は激怒し、母は“式に出るために、留袖を作っていたのに”と落胆していました。そのため最初の頃は出入り禁止状態でした」

しかし、間もなくして長女を授かったことで、山田さんの両親の態度は一変した。

「子どもが生まれるとメロメロになってくれました（笑）。私の姉には既に2人子どもがいたのですが、姉の嫁ぎ先から『我が家の内孫』と暗に示されるのが、私の母は悔しかったようです。そのため、『ついに内孫ができた』という喜びがあったのでしょう。

そんな両親の様子に、『この人たちにとっては事実婚かどうかよりも、山田姓の孫ができることが大切なんだな』と感じました。

だからといって『石川姓』にした次女に差をつけることはなく、可愛がってくれました。孫を分け隔てなく愛してくれたのは、妻の両親も同じだったと思います」

子どもの将来を守るため、婚姻届を出しては離婚

お二人は、3人の子どもを嫡出子（法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子ども）にするため、妊娠が分かるたびに婚姻届を出し、そのあと離婚してきた。嫡出子にこだわった理由は、当時の相続の権利にあった。

山田さんは、「私たちが亡くなったあと、子どもたちの間で相続争いが起きないようにしておきたかった」という。

「2013年に民法改正で嫡出子・非嫡出子の相続分は平等になりましたが、それ以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の半分だったんです。また当時は、非嫡出子に対して社会的な偏見や不利益が残っていました。そういう心配をなくしたいという思いもありました」

3人目の次女を授かったときだけは、「石川姓」で婚姻届を出した。山田さんは、「その間だけ、自分の名字が変わるという不思議な感覚を味わった」という。

「ちょうど実印が必要なことがあったのですが、役所から“名字が変わったので実印が無効になっています”と連絡がきて、印鑑登録をやり直さなければなりませんでした。“世の中の多くの女性は、結婚後にこういう思いをしているのか”と、そこで初めて実感しました」

子どもの名字は、「最初に生まれた男の子と女の子を山田姓にする」と事実婚をした当初から決めていたという。石川さんはどう感じていたのか。

「“もし3人目が生まれたら、石川姓にしてもらおう”と思っていました。私としては、山田姓と石川姓の両方の子どもがいることで、家族が完成するようなイメージを持っていました。

夫は山田姓と石川姓が2人ずつの4人兄弟にしたかったようですが、私の年齢的にも部屋の数的にも無理だと思ったので、諦めてもらいました（笑）」

こうして夫婦は制度の壁に向き合いながらも、生活を築いてきた。

後編では「33年間で22回」婚姻届と離婚届を出すに至った理由、そして別姓ファミリーの子どもたちが感じてきたことを紹介する。

（都田 ミツコ ： 編集者・ライター）