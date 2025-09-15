今って何穿けばいい？【ユニクロ】大人のオシャレ見え！「優秀カーブパンツ」

定番化しがちな大人コーデに変化を加えたいなら、【ユニクロ】のボトムスをチェックしてみて。旬の表情をプラスしてくれる注目のアイテム、カーブシルエットのパンツが登場しています。立体的なラインで自然にサマ見えが狙え、快適な穿き心地も魅力。今回はインフルエンサー@ko.wearさんのリアルコーデとあわせて、注目のカーブパンツをご紹介します。今の季節のデイリーコーデにも取り入れてみて。

上品見えを狙える今どきスウェットパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

裾へ向かって緩やかにカーブするシルエットが目を引くスウェットパンツ。ラフに着られるアイテムながら、きれいめなムードを漂わせる一本です。なめらかな肌ざわりで上質感があり、シルエットも崩れにくい仕立て。さらにドライ機能も備えているので、長時間快適に過ごせそう。ベーシックな5色展開で、オンオフ問わず活躍が期待できます。

パッとラフに穿けて自然にサマ見えを狙える

@ko.wearさんは、カーブパンツにシンプルなカットソーを合わせた軽やかな大人カジュアルを紹介。デニムシャツを肩掛けするひと工夫で、スタイリングにこなれ感をプラスしています。足元はパンプス、バッグは女性らしいデザインを合わせると、すっきりとしながらも上品なムードに。自然とサマになる着こなしなので、スウェットパンツ初心者も気負わずチャレンジしてみて。

デニムスタイルを一新する丸みシルエット

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

一枚で存在感を放つデニムを探している人にも、カーブパンツがぴったり。外側にボリュームを持たせたカーブラインが、いつものデニムコーデをぐっと新鮮に見せてくれるはず。レーザー加工で仕上げた自然な色合いが、さりげないこなれ感をプラス。本格的な表情ながら、ソフトな穿き心地も魅力です。トーンの異なる4色展開だから、スタイルや気分に合わせて使い分けてもいいかも。

緩やかなカーブが女性らしさのエッセンスに

カーブデニムは上品な丸みシルエットで、きれいめカジュアルにも自然にマッチ。@ko.wearさんは鮮やかなレッド系のカットソーとスカーフを合わせ、秋らしいムードを一気に引き上げるコーデに。トップスをタックインしてコンパクトにまとめることで、女性らしいメリハリのあるバランスをつくります。バッグや足元をきれいめシューズで整えて、こなれ感のあるデニムスタイルを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S