初心者でも安心! 屋内外で使える「車椅子介助」のコツと注意点とは【専門家解説】

家族や利用者の移動をサポートする車椅子介助。一見シンプルに思えるかもしれませんが、安全で快適な介助を行うには、実は多くの配慮と正しい技術が求められます。室内・屋外での移動時の注意点、段差の昇降方法、そして利用者の体調確認など、介助者が気をつけるべきポイントについて、介護福祉士の大野さんに解説して頂きました。

監修介護福祉士：

大野 喜久弥（介護福祉士）

介護、福祉、医療特化ライター。在宅、施設、病院での介護現場と相談員業務を20年以上経験。介護支援専門員、介護福祉士、福祉用具専門相談員などの資格を有する。現在は介護や福祉、医療情報を分かりやすく伝えるライターとして活動中。

編集部

「車椅子介助」についても教えてください。

大野さん

介助者が、利用者の車椅子での移動を介助することです。利用者の体調や身体状況、スピードを考慮して安全に介助しましょう。

編集部

車椅子介助は、実際どのようにしたらいいですか？

大野さん

室内で車椅子を使用する場合、室内を片づけて車椅子が移動しやすい環境を作りましょう。移乗時に利用者の身体と物品が触れて怪我をしないよう注意が必要です。

編集部

屋外の場合はどうでしょう？

大野さん

屋外では、人や車、公共の乗り物、坂道、段差など、様々な点に注意を払いながら事故の無いように介助します。利用者と周囲の様子、両方に気を配りましょう。坂道を上る際は、前方に障害物や溝、人や車などがいないか確認しながら車椅子を押します。逆に下る際は、後方に注意しながら後ろ向きで介助します。また、平坦な道でも溝や砂利道などで車輪脱落やハンドルを取られる危険性があります。スピードにも気をつけながら介助しましょう。

編集部

段差を上がる際はどうすればいいのですか？

大野さん

段差を上がる際は、上がる前に利用者へ「上がります」と声をかけましょう。まず、バランスを取りながら前輪を段に乗せ、その後に後輪を静かに上げます。段差を下りる際は、下りる前に利用者へ「下ります」と声をかけましょう。そして、バランスを取りながら、後ろ向きで先に後輪より段差を下り、その後に前輪を静かに下ろします。

編集部

介助時はどんなことに気をつけたらよいですか？

大野さん

普通に車椅子介助しているつもりでも、利用者は走行スピードを早く感じて恐怖感を覚える方も少なくありません。介助者は、時間と気持ちにゆとりを持って対応しましょう。また、体調は日々変化します。発熱や痛みなど、いつもと違う様子はないか、介助前に必ず確認しましょう。確認不足による介助によって、痛みの増強や体調不良へ繋がる場合もあります。麻痺のある方は麻痺側に痛みを伴うケースがあります。拘縮や痛みの増強、脱臼などの症状にも十分注意して介助しましょう。

※この記事はメディカルドックにて【「車椅子介助」と正しい方法をご存知ですか？ 操作方法からベッドへの移乗まで介護福祉士が解説】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。