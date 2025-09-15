吉岡里帆、“アツアツ”小籠包をパクリとほおばる姿に反響「お宝画像！」「モグモグ姿かわいすぎ」
俳優の吉岡里帆（32）が15日までに自身のインスタグラムを更新。出演した映画『九龍ジェネリックロマンス』のオフショットを公開した。
【写真】小籠包をパクリ！熱そうな表情を浮かべる吉岡里帆
吉岡は「まだまだ"九龍"上映中」と書き出すと、映画の舞台となった台湾でのオフショット写真を投稿。街を散策する姿や小籠包を頬張る様子を公開した。
この投稿には「ふぇ！とかって変な声出た」「暖簾からこんな可愛い子出て来たらフリーズしちまう」「ほんと、美味しそうに食べる」「なんというお宝画像！」「モグモグ姿かわいすぎ」との反響が寄せられている。
