¡Ö»Ä¶È¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë!?¡×¡¡ÀÇ¶â&ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¹©É×¤Ç²ÄÇ½¤Ê¡í¥»¥ë¥Õ¼Â¼ÁÄÂ¾å¤²¡í¤È¤Ï¡©
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤â¥Ê¥·¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÄÂ¶â¤ÏÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡ª
¹ñ¤ä¶Ð¤áÀè¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤â¥é¥Á¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢ÀáÌó½Ñ¤äºâ¥Æ¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ç"¼Â¼ÁÄÂ¾å¤²"¤À¡ª¡ª¡¡Ì¤Á¾Í¤ÎÊª²Á¹â¤òÁ°¸þ¤¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤¹¤ëÃÎ·Ã¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¢¤ë¡ª¡¡¤½¤³¤Ç¡ÚÄ¶ºÇ¿·ÈÇü¥¹ñÊõü¥µé¤Î¤Á¤Þ¤Á¤ÞÀáÌó½Ñ¡õºâ¥Æ¥¯35Ï¢È¯¡Û¡ÊÁ´7²ó¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£Âè1²ó¤Ï¡ÖÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡×ÊÔ¡£
µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ8·î27Æü»þÅÀ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³Æ¼ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ñÌ±Ç¯¶â¤¬1Ëü7010±ß¥È¥¯¤¹¤ë¾ì¹ç¤â
¹©É×¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤ÊÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡£¤·¤«¤·¡¢°Õ³°¤ÊÈ´¤±·ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡ª
¡ü4¡Á6·î¤Î»Ä¶È¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¡ª
µëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤¬¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢4·î¤«¤é6·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î3¥õ·î´Ö¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿µëÍ¿¤ÎÊ¿¶Ñ³Û¤ò´ð¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î9·î¤«¤éÍâÇ¯8·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÎµëÍ¿¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ì¤Ð9·î°Ê¹ß¤ÎÅ·°ú¤³Û¤¬¸º¤ê¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¾Íè¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë³Û¤ä¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇµÙ¤ó¤À¤È¤¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ë½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Î³Û¤â¡¢»ÙÊ§¤Ã¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò´ð¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¡ü¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡Ö2Ç¯Á°Ç¼¡×¤Ç1Ëü7010±ß¥È¥¯¤¹¤ë¡ª
Ç¯¡¹ÉéÃ´¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤À¤¬¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÂè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¥È¥¯µ»¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤òËè·îÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÁ°Ê§¤¤¤¹¤ë¡ÖÁ°Ç¼¡×¤Ç³ä°ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â³ä°ú³Û¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡Ö2Ç¯Á°Ç¼¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ä°ú³Û¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸½¶â¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÊ§¤¤¤À¤È1Ëü5670±ß°ú¤¡£°ìÊý¡¢ºÇ¤â¤ª¥È¥¯¤Ê¤Î¤Ï¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ç¡¢¤½¤Î³ä°ú³Û¤Ï1Ëü7010±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Æ£¼£É§»á¡Ë
2Ç¯Ê¬¤ÎÁ°Ç¼³Û¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¡¢4·î¤Î¤ß¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£2·îÃæ¤Ë¤Ï³ÆÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢³Î¼Â¤Ë»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤»¤ëÍ¸ú¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡üÊÝ¸±¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ç¸«Ä¾¤»¡ª
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ä°åÎÅÊÝ¸±¤ò¡¢ºÇ½é¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤¤Î¤Þ¤Þ²¿Ç¯¤âÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÊÝ¸±¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ù¤¤À¡£
Îã¤¨¤Ð·ëº§¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»àË´ÊÝ¸±¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡ÖÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡×¤Ç»àË´»þ¤Î¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ï¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌÅÓ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë»àË´ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¾ã³Û¤Ï¸º³Û¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤é»àË´ÊÝ¾ã¤ò¸º³Û¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ü¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ä²ÐºÒÊÝ¸±¤ÏÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÃÍ¾å¤²¥ê¥¹¥¯¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤¬¡ÖÄ¹´ü·ÀÌó¡×¤À¡£
²ÐºÒÊÝ¸±¤Ê¤éºÇÄ¹5Ç¯¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤â3Ç¯¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·ÀÌó»þ¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Î¤Þ¤Þ¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤Ë¥´¡¼¥ë¥ÉÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¡¢±¿Å¾¼Ô¤ÎÇ¯Îð¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î¹¹¿·»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦·ÀÌó´ü´Ö¤òÁª¤Ü¤¦¡£
