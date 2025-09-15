Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°......ËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤¡ÖÅÔ»ÔÄ¾²¼¡×S¥é¥ó¥¯³èÃÇÁØ¥Þ¥Ã¥×
2016Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢19ËüÅï°Ê¾å¤Î½»Âð¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿
ÀèÆü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²¤ÇÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÄ¾²¼¤Ë¤¢¤ë³èÃÇÁØ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤À¡£100Ëü¿ÍÄ¶¤â¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¤ëÂçÅÔ»Ô¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢Èï³²¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£º£¡¢ºÇ¤â´í¸±¤ÊS¡ÁA¥é¥ó¥¯¤ÎÅÔ»ÔÄ¾²¼³èÃÇÁØ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¿Í¸ý100Ëü¿ÍÄ¶ÅÔ»Ô¤ÎÃÏ²¼¤Ë³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¡ª
7·î30Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¡ÊM8.8¡Ë¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥×¥ì¡¼¥È¤ÈËÌÊÆ¥×¥ì¡¼¥È¤Î¶³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬80¡óÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡ÊM9¥¯¥é¥¹¡Ë¤â¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤È¥æ¡¼¥é¥·¥¢¥×¥ì¡¼¥È¤Î¶³¦¤Çµ¯¤³¤ë³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤À¡£
³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤Ïµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤°è¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Ì¸»¤¬±ó¤¯¤Æ¤âÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºòÇ¯È¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡ÊM7.6¡Ë¤Ê¤É¤Î³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¡ÊÆâÎ¦Ä¾²¼·¿ÃÏ¿Ì¡Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÎ¦¤¬¿Ì¸»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÂçÅÔ»Ô¤ÎÄ¾²¼¤Çµ¯¤³¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº¸¦µæ¿ä¿ÊËÜÉô¡Ê°Ê²¼¡¢ÃÏ¿ÌËÜÉô¡Ë¤¬º£Ç¯1·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡¢È¯À¸³ÎÎ¨¤Î¹â¤¤¡ÖS¥é¥ó¥¯¡×¤È¡ÖA¥é¥ó¥¯¡×¤Î³èÃÇÁØ¤Ë¤ÏÂçÅÔ»Ô¤òÄÌ¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¡Ö¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¡×¤À¡£µþÅÔÂç³ØËÉºÒ¸¦µæ½ê¤ÎÀ¾Â¼ÂîÌé¶µ¼ø¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¤ÏÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤«¤éÂçºå»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤òÄÌ¤ê¡¢´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ë»ê¤ëÆîËÌÌó42km¤ÎÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤ÎÃÏÍý¤Ë¾Ü¤·¤¤Êý¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå¾ë¤Î¼þÊÕ¤Ï¾¯¤·¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê³¤Â¦¡ÊÀ¾¡Ë¤ÎÍä²°¶¶±Ø¤äÂçºå¡ÊÇßÅÄ¡Ë±Ø¼þÊÕ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ö¤¬ºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬ÃÇÁØ¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂçºå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤è¤ê¤â¿·¤·¤¤»þ´ü¤ËÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÃÇÁØÉ¾²Á¤âº£¸å¡¢¸«Ä¾¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡ØÂçºåÏÑÃÇÁØÂÓ¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿À¸Í»Ô±è´ß¤«¤é¡¢ÂçºåÏÑÆîÉô¤Ë»ê¤ëÌó39km¤ÎÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤ÏÂçºå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿À¸Í¤Ë¶á¤¯¡¢°ìÉô¤Ï¥Ý¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Î¿¿²¼¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÇÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤È¿À¸Í¤ËÂç¤¤ÊÈï³²¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÃÇÁØÉ¾²Á¤ÏZ¥é¥ó¥¯¡Êº£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬0.1¡óÌ¤Ëþ¡Ë¤ÈÄã¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤Äì¤Ë¤¢¤ëÃÇÁØ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Âçºå»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó280Ëü¿Í¤À¡£ÃÏ¿ÌËÜÉô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¾åÄ®ÃÇÁØÂÓ¤ÏM7.5ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó148Ëü¿Í¡£ÂçºåÏÑÃÇÁØÂÓ¤âM7.5ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£Âçºå¤ä¿À¸Í¤Ê¤É¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢´í¸±¤Ê³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¶å½£¤Ë¤â´í¸±¤Ê³èÃÇÁØÂÓ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÊ¡²¬¸©¤Ë¤Ï¡Ø·Ù¸ÇÃÇÁØÂÓ¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¼³¦Æç¤«¤éÇîÂ¿ÏÑ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤äÂÀºËÉÜ»Ô¤òÄÌ¤ê¡¢ÃÞ»çÌî»Ô¤Ë»ê¤ëÌó55km¤ÎÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£
2005Ç¯¤Ë¡ØÊ¡²¬¸©À¾Êý²ÃÏ¿Ì¡Ù¡ÊM7¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï·Ù¸ÇÃÇÁØÂÓ¤ÎËÌÈ¾Ê¬¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÆîÈ¾Ê¬¤¬³ä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆîÂ¦¤ÇÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÇÁØ¤Ç¤¹¡×
Ê¡²¬»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó167Ëü¿Í¤À¡£·Ù¸ÇÃÇÁØÂÓÆîÅìÉô¤ÏS¥é¥ó¥¯¤Ç¡¢M7.2ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶å½£¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÃÇÁØÂÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬·§ËÜ¸©¤Î¡ÖÆüÆàµ×ÃÇÁØÂÓ¡×¡ÊS¥é¥ó¥¯¡Ë¤À¡£
¡Ö¾å±×¾ë·´±×¾ëÄ®ÌÚ»³ÉÕ¶á¤«¤é¡¢È¬Âå³¤ÆîÉô¤Ë»ê¤ëÌó81km¤ËµÚ¤ÖÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£16Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¡ÊM7.3¡Ë¤Ç¡¢ÆüÆàµ×ÃÇÁØÂÓ¤ÎËÌÂ¦¤Î°ìÉô¤¬¤º¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù¸ÇÃÇÁØÂÓ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆîÂ¦¤Î3Ê¬¤Î2¤¬¤Þ¤À³ä¤ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÇÁØÂÓ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó81km¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¡²¬»Ô¤ÎÅ·¿À±Ø¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡Ö·Ù¸Ç¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ë¡£·Ù¸Ç¿À¼Ò¤Ë¤Ï»ÔÌ±¤òºÒ¤¤¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿ÀÍÍ¤¬º×¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
·§ËÜ»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó73Ëü¿Í¤À¡£ÆüÆàµ×ÃÇÁØÂÓ¤ÎÆîÂ¦3Ê¬¤Î2¤ÏºÇÂçM8.0ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¡²¬¤ä·§ËÜ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈ÷¤¨¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢£³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»ÔÌ±¤ÏÂ¿¤¤¡ª
ÅìËÌºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ëÀçÂæ»Ô¤Ë¤â´í¸±¤Ê³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¡£µÜ¾ë¸©ÍøÉÜÄ®¤«¤éÀçÂæ»ÔÆâ¤òÈ´¤±¤Æ¡¢¼ÆÅÄ·´Â¼ÅÄÄ®¤Ë»ê¤ëÄ¹¤µÌó21¡Á40km¤Î¡ÖÄ¹Ä®¡ÝÍøÉÜÀþÃÇÁØÂÓ¡×¡ÊA¥é¥ó¥¯¡Ë¤À¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤Î±óÅÄ¿¸¼¡¶µ¼ø¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÅìµþÊýÌÌ¤«¤éÀçÂæ¤Ë¿·´´Àþ¤Ç¸þ¤«¤¦¤Èº¸¼ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡ÖÂçÇ¯»û»³¡×¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ´µ¯¤·¤¿»³¤À
¡ÖÄ¹Ä®¡ÝÍøÉÜÀþÃÇÁØÂÓ¤ÏÀçÂæ»Ô¤Î¿¿²¼¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£JRÀçÂæ±Ø¤«¤éÅì¤Ë20Ê¬¤¯¤é¤¤Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ìîµå¾ì¤Î¡Ø³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡Ù¤ËÃå¤¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÊ¿Ã³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Îµå¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤³¤í¤¬²¼¤êºä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤½¤³¤¬ÃÇÁØ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·´´Àþ¤ÇÅìµþ¤«¤éÀçÂæ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë¡¢ÀçÂæ±Ø¤Ë¶á¤Å¤¯¤Èº¸¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢Å´Åã¤¬3ËÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÇ¯»û»³¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê»³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î³èÃÇÁØÃÏ¿Ì¤ÇÎ´µ¯¤·¤¿»³¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂçÇ¯»þ»³¤òÎ´µ¯¤µ¤»¤¿ÃÇÁØ¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï³ÚÅ·¤Îµå¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÀçÂæ»Ô¤Î¿¿¤óÃæ¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÇÁØÂÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¡¢21km¤«¤é40km¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë40km¤ÎÃÇÁØÂÓ¤¬Æ°¤¯¤È¤¹¤ë¤ÈM7.5¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ô»ú¾å¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤è¤ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ä®¡ÝÍøÉÜÀþÃÇÁØÂÓ¤Ï3000¡Á4000Ç¯´Ö³Ö¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀçÂæ¤ÏÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ÆÀµ³Î¤ÊÄ´ºº¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ËÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤¬4ËüÇ¯Á°¤È¸Å¤¤»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
µÜ¾ë¸©¤Ï1978Ç¯¤ËµÜ¾ë¸©²ÃÏ¿Ì¡ÊM7.4¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¡ÊM9¡Ë¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÑ¿Ì²½Î¨¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢µÜ¾ë¸©¤¬¸øÉ½¤·¤¿Èï³²ÁÛÄê¤Ç¤ÏM7.5¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤Ç¡¢»à¼Ô¤¬Ìó1100¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÅÔ»Ô¤ÎÄ¾²¼¤ÇÃÇÁØÂÓ¤¬Æ°¤¯¤¿¤á¡¢·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤ä²ÐºÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢»ÔÆâ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë³èÃÇÁØÂÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀçÂæ»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó109Ëü¿Í¡£ÀçÂæ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤µ¤é¤ËËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±óÅÄ¶µ¼ø¤ÏÂ¾¸©¤Ë¤âÅÔ»ÔÉô¤Ç´í¸±¤Ê³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬Åì³¤ÃÏÊý¤Î¡ÖÍÜÏ·¡Ý·¬Ì¾¡Ý»ÍÆü»ÔÃÇÁØÂÓ¡×¡ÊA¥é¥ó¥¯¡Ë¤À¡£
¡ÖÍÜÏ·¡Ý·¬Ì¾¡Ý»ÍÆü»ÔÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢´ôÉì¸©¿â°æÄ®¤«¤é»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ë»ê¤ëÄ¹¤µÌó60km¤ÎÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÇÁØÂÓ¤ÏÇ»ÈøÊ¿Ìî¡Ê´ôÉì¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¤Ë¹¤¬¤ëÊ¿Ìî¡Ë¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»ÈøÊ¿Ìî¤ÏÌÚÁ¾Àî¤äÄ¹ÎÉÀî¤Ê¤É¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¿ÅÚº½¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤Æ¤âÆð¤é¤«¤¤ÃÏÈ×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ÎÃÇÁØÂÓ¤¬Æ°¤¯¤È¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÌ¾¸Å²°»Ô¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó233Ëü¿Í¤À¡£ÍÜÏ·¡Ý·¬Ì¾¡Ý»ÍÆü»ÔÃÇÁØÂÓ¤Ç¤Ï¡¢M8ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î¡Ö»åµûÀî¡ÝÀÅ²¬¹½Â¤ÀþÃÇÁØÂÓ¡×¡ÊS¡ÁA¥é¥ó¥¯¡Ë¡£
¡Ö»åµûÀî¡ÝÀÅ²¬¹½Â¤ÀþÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¤«¤é»³Íü¸©ÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ±ä¤Ó¤ëÌó158km¤Î¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤ÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£Ä¹Ìî¸©¤ÎÇòÇÏÂ¼¤ä¾¾ËÜ»Ô¡¢»³Íü¸©Ç£ºê»Ô¤Ê¤É¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÇÁØÂÓ¤ÎÄ´ºº¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ËÌÉô¡¢ÃæËÌÉô¡¢ÃæÆîÉô¡¢ÆîÉô¤È4¤Ä¤Î¶èÊ¬¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë³èÆ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ÇÌó800Ç¯Á°¡ÊÃæËÌÉô¡Ë¡¢¸Å¤¤¤â¤Î¤ÇÌó2500Ç¯Á°¡ÊÆîÉô¡Ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ¯·î¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÂ¿¤¯¤Î³èÃÇÁØ¸¦µæ¼Ô¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¾ì½ê¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¾ËÜ»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó23Ëü¿Í¡£Ç£ºê»Ô¤ÏÌó2Ëü7000¿Í¡£»åµûÀî¡ÝÀÅ²¬¹½Â¤ÀþÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¶èÊ¬¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìM7.4¡Á7.7ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ØÅìÊ¿Ìî¤ÎÀ¾¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎ©ÀîÃÇÁØÂÓ¡×¡ÊA¥é¥ó¥¯¡Ë¡£
¡ÖÎ©ÀîÃÇÁØÂÓ¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æþ´Ö·´¤«¤éÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¡¢Î©Àî»Ô¤òÄÌ¤Ã¤ÆÉÜÃæ»Ô¤Ë»ê¤ëÄ¹¤µÌó33Ò¤ÎÃÇÁØÂÓ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ï²Ð»³³¥ÁØ¤ä¸ü¤¤ÂÏÀÑÁØ¡ÊÅÚº½¤Ê¤É¤¬¿å¤Ê¤É¤ÇÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¡Ë¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ²¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÀÄÇß»Ô¤Î¿Í¸ý¤ÏÌó13Ëü¿Í¡¢Î©Àî»Ô¤ÏÌó18Ëü¿Í¡£Î©ÀîÃÇÁØÂÓ¤Ç¤Ï¡¢M7.4ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤ËÁ°½Ð¤ÎÀ¾Â¼¶µ¼ø¤¬¡¢ÃÏ¿ÌËÜÉô¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤ÏÊÌ¤ËÆÈ¼«¤ÎGPS¤Ë¤è¤ëÏÄ¤ß¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÃÏ¿Ì¤ò·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡Ö°ËÆ¦È¾Åç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÆÃ¤ËÏÄ¤ß¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¡ØÀÐÏºêÃÇÁØ¡Ù¤ä¡Ø°ËÅì²ÃÇÁØ¡Ù¡Ê¶¦¤ËX¥é¥ó¥¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃÇÁØ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£X¥é¥ó¥¯¤ÎÃÇÁØ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¾Ü¤·¤¤Ä´ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
ÀÐÏºêÃÇÁØ¤Ï¡¢°ËÆ¦È¾ÅçÆîÃ¼Éô¤òÅìÀ¾¤Ë²£ÀÚ¤ëÌó8km¤ÎÃÇÁØ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ²¼¤ÎÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó20km¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤ê¡¢M7ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ËÅì²ÃÇÁØ¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î²¹ç¤ËÆîËÌÊý¸þ¤Ë±ä¤Ó¤ëÄ¹¤µÌó13km¤ÎÃÇÁØÂÓ¤Ç¡¢M6.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ËÆ¦È¾Åç¤Ï¡¢ÀÎ¤ÏÅç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æî¤Î¤Û¤¦¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó³¤¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅç¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÈ¾Åç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾×ÆÍ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡×
ºÇ¶á¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬Â¿¤¤¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤Î¥È¥«¥éÎóÅç¤Ç¿ÌÅÙ6¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¸þÆç¡ÊµÜºê¸©¡Ë¤ä²ñÄÅ¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¡¢Ä¹Ìî¸©ËÌÉô¤Ç¤â¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÃÏ¿Ì¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤à³¹¤Î¤½¤Ð¤Ë¤â¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹³èÃÇÁØ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤¼¤Ò¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ