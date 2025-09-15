【ファミマ】「ほぼカニ」を使用した「ほぼカニ汁」発売 - まるでカニ身を食べているような食感
ファミリーマートは9月16日、「贅沢な香り広がる ほぼカニ汁」(278円)を全国のファミリーマートで発売する。
「贅沢な香り広がる ほぼカニ汁」(278円)
プライベートブランド「ファミマル」の"具を味わう"シリーズは、2023年10月より発売を開始し、おかずのようなカップみそ汁・スープとして展開している。今回、カネテツデリカフーズのカニ風味かまぼこ「ほぼカニ」を使用した、ほぼカニ汁を発売する。
ほぼカニは、まるで本物のような味・食感・見た目を再現した新ジャンルの練り製品。まるでカニ身を食べているような食感の同製品を使用し、さらに味噌のだしにもカニエキスやカニ殻粉末を使用しており、カニの風味豊かな味わいを存分に楽しめる具だくさんのみそ汁となっている。
