¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¿·¼é¸î¿À¡¦À±ÃÎÌï¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¡×
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡ÝDeNA¡Ù¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡Ø¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Þ¥¤¥¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À±ÃÎÌï¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢1¾¡2ÇÔ17¥Û¡¼¥ë¥É13¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.62¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëÀ±¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾õÂÖÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤ÎÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¿¿ÃæËþ»á¤«¤é¡Ö8²ó¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼Åª¤ÊÉôÊ¬¤È9²ó¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢À±¤Ï¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£
¡¡¿¿Ãæ»á¤¬¡ÖÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡¢½Å°µ¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢À±¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÀ¿ô¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍÞ¤¨¤È¤¤¤¦½Å°µ¤Î¤«¤«¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢À±¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ï¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤³Êâ¤«¤»¤Æ¤â¼¡¤òÍÞ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¼¡¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çº£Åê¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë