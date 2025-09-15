2カード連続勝ち越しでフィリーズ戦へ

【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地のジャイアンツ戦に10-2で快勝。地区優勝へのマジックナンバーを「10」とした。連日の2桁得点にデーブ・ロバーツ監督は「このシリーズでの（打撃の）質が上がっている。見ていていいいものだ」と笑顔を見せた。

前日13日（同14日）は今季14勝のウェブから6点を奪うなど、試合を通して17安打13得点で快勝。さらに14日（同15日）も今季11勝を挙げているレイから5点を奪うなど、18安打10得点と打線が爆発。ロバーツ監督は「ウェブとレイという本当にいい先発投手たちから、いい打撃を見せている」と評価した。

打撃不振に苦しんでいたT・ヘルナンデスが6打数4安打。前日も3安打を放っており、指揮官は「危機を脱したと思う」とコメント。「彼はとにかく（以前より）はるかにいい打撃をしている。とにかくプレー全体として、守備でもはるかにうまくいっている」と復調を喜んだ。

先発のグラスノーは7回2安打1失点。4四球4奪三振の内容で今季3勝目（3敗）を挙げた。打線は1点リードの5回に打者一巡の猛攻で4得点を奪い、試合の主導権をつかんだ。15安打で9点を挙げて2カード連続の勝ち越しを決めた。

大谷は6打数1安打で今季最長に並ぶ19試合連続出塁を記録。9回にエドマンの中前適時打で生還し、自己最多を更新する135得点となった。

地区2位のパドレスも勝利したためゲーム差は2.5のまま。15日（同16日）からは本拠地でフィリーズとの3連戦を迎える。残り13試合で、ポストシーズンを巡る熾烈な戦いは続く。（Full-Count編集部）