こういうの求めてたーーーッ！！【3COINS】ナチュラル可愛い♡「新作カゴ収納」

部屋の雰囲気になじんで可愛さも叶えてくれそうな収納カゴがあれば、片付けがはかどりそう。今回は、見た目の可愛さと機能性を兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の新作メッシュ収納グッズを、サイズ別にご紹介します。

温かみある天然素材が嬉しい「メッシュ収納：S」

約高さ17.5 × 幅24 × 奥行き24cmのコンパクトで使い勝手のよさそうな「メッシュ収納：S」は、ちょっとした小物整理にぴったり。公式HPにあるように、シンプルなメッシュ素材に「天然木の温かみを感じられる持ち手」がアクセントになっているので、ナチュラルな雰囲気が部屋にやさしくなじみます。見せる収納も楽しめそうです。

収納力重視派におすすめ「メッシュ収納：M」

もう少し大きめが欲しいという人には「メッシュ収納：M」がおすすめ。Sサイズと同様、天然木の持ち手付きなので、見た目の可愛さだけでなく、持ち運びもしやすそうです。収納としてはもちろん、SとMを揃えれば、サイズ違いで統一感のあるインテリアにもなります。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里