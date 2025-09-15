東京世界陸上第3日

陸上の世界選手権東京大会第3日が15日に行われ、国立競技場発着のコースで争う男子マラソンに小山直城（Honda）、吉田祐也（GMOインターネットグループ）、近藤亮太（三菱重工）が出場。フライングなどハプニングが続出した。

世界の強豪ランナーが集った42.195キロは出だしから波乱含みだった。

午前7時30分に号砲が鳴ったが、2時間3分13秒の自己ベストを持つケニアのゲティッチが明らかに早くスタートしたため、フライングでやり直しの異例の事態に。ゲティッチは失格にならずに再スタートを切った。

16キロ過ぎには米国選手が激しく転倒。すぐに立ち上がって走り、中継カメラに向かって「大丈夫」とアピールした。24キロ過ぎにはフライングしていたゲティッチが腹部を押さえて苦悶の表情を浮かべながら、急失速した。

14日の女子では、海外選手が本来の給水ポイントではないところで、スタッフからドリンクを受け取るハプニング。7位入賞した小林香菜も、19キロ付近でコースを間違える寸前となり、終盤には上位を走っていた選手が途中棄権や急失速していた。



（THE ANSWER編集部）