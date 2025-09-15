井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封。アフマダリエフは試合後、会見場に姿を見せなかったが、母国の記者が傷だらけの様子を紹介した。

井上戦に完敗したアフマダリエフは、判定を聞いた途端に拍手を送り、自身の敗戦と井上の勝利をけ入れた。試合後の会見には姿を見せず。ウズベキスタン放送局「MY5」のシロラ・イソコワ記者が、アフマダリエフの様子をインスタグラムに公開した。

メディアの取材に応じているが、額、目の周りにはあざができ、激闘を終えたことを物語っていた。井上が目立った傷なく試合を終えたのとは対照的。それでも紳士に対応し、お辞儀するようなシーンもあった。

会見したアフマダリエフ陣営のディアストレーナーは、0-3という判定結果について「もっと接戦ではなかったかという印象。少し開いていた」と語りつつ、「ただただ単純にMJより井上の方が強かった」と脱帽した。一方で「良いパンチがあって当てられたが、それによってのダメージはなかった。もっと強くなってMJは帰ってくる」と大きなダメージはないことも強調していた。

一方の井上は元世界ヘビー級の伝説王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザーに並ぶ世界最多の26連勝。5度目の4団体同時防衛は世界4階級制覇王者サウル・アルバレス（メキシコ）を超える世界最多となった。

井上の判定勝ちは2019年11月のノニト・ドネア第1戦以来、6年＆12戦ぶり。プロ4度目だった。戦前から「今回は判定決着でもいい」「どんな形でも、どんな内容でもしっかり勝ちに行く」と語っていたが、アフマダリエフに見せ場を作らせない完勝を収めた。



