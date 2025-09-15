『水ダウ』『オモウマい店』『激突メシあがれ』…識者たちが教える「大人が見ると楽しいテレビ番組」

動画配信サービスが台頭する時代だからこそ、あえて――

ネットフリックスやアマゾンプライムビデオをはじめとした動画配信サービスが台頭する一方、テレビ局は長年にわたり視聴者のテレビ離れに悩まされている。

しかし、昨今の逆境をものともせず、企画力や編集力を武器に多くのファンから熱烈な支持を集めている良質な番組があるのも事実だ。

そこでFRIDAYは、テレビプロデューサーやテレビコラムニスト、放送作家など、″プロの視聴者″とも言うべき６人の識者に「大人が見ると楽しいテレビ番組」をそれぞれ５つずつ挙げてもらった。なぜ見るべきなのか？ 賢人たちが厳選した番組を解説していこう。

テレビ界にとっての最後の砦『水曜日のダウンタウン』

数あるテレビ番組の中から、複数の識者がベスト５にランクインさせたのが、『水曜日のダウンタウン』（ＴＢＳ系）だ。出演者が持ち込むさまざまな「説」を検証するという番組で、芸人が監禁されたり、増水した川に流されたりと、時代の流れと逆行する過激な企画が毎週放送されている。

『水ダウ』を１位に挙げたＮＰＯ放送批評懇談会理事でテレビコラムニストの桧山珠美氏は、こう分析する。

「『水ダウ』は非常に極端な番組です。過激すぎてＢＰＯから注意を受けることもあれば、『徳川慶喜を生で見た事がある人、まだギリこの世にいる説』の放送回などで、テレビマンにとっては最高の名誉であるギャラクシー賞を通算５回も受賞している。コンプライアンス遵守が徹底されている今、これほど振り幅の大きい番組は少なくなりました。

これは、総合演出である藤井健太郎プロデューサーをはじめとした作り手の覚悟が決まっているからでしょう。だからこそ、演者の芸人たちも炎上を恐れずに全力で笑いを取りにいける。今のテレビ界にとって最後の砦のような番組だと思います」

『水曜日のダウンタウン』と同じくギャラクシー賞の受賞歴があるグルメバラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』（日本テレビ系）も業界内での評価が高い。この番組は、昨今流行りのグルメ番組とは一線を画す。値段の安さやサービスが独特な店で働いている人々の生活や人間模様にフォーカスしていることが特徴だ。

テレビプロデューサーの鎮目（しずめ)博道氏は『オモウマい店』を「本当にすごい番組」と激賞する。

「他のグルメ番組とは比べものにならないぐらい手間と時間をかけて、番組で取り上げる店を見つけてきています。だからこそ、110円という驚愕の安さでケーキを提供するスイーツ店や、撮影スタッフを妙に気に入って弟子にする蕎麦屋の店主など、個性的なお店や人が登場する。毎回、『よくこんな変わった店主とお店を見つけたな』と感心させられます」

素人を掘り下げるという点では、トークバラエティ『マツコの知らない世界』（ＴＢＳ系）も同じジャンルといえるだろう。日本初のゾンビビジネス専門家や自動販売機マニア、年間3000個ものスイーツを食べ尽くす男性など、あるジャンルに精通した一般人をゲストに招き、彼らの人間性やハマっているものの魅力を掘り下げていく。

同志社女子大学教授の影山貴彦氏は、「マツコ・デラックス（52）の出演番組ではこれがナンバーワン」と絶賛する。

「個性的かつマニアックな素人の魅力を、ＭＣのマツコが毎回上手く引き出している。視聴者はまったく興味のないジャンルであっても、いつの間にか引き込まれてしまいます。マツコは″テレビではこれ以上やったらアウト″というボーダーライン、″寸止めの魅力″を心得ているタレントです。

『知らない世界』でもゲスト相手にきついツッコミを入れたりしますが、その直後に『でも私はこういうタイプ嫌いじゃない』とフォローを入れるなど、バランス感覚が素晴らしいんです。心で思っていても言いづらいことをズバッと言うけど、最後は笑いに変える。けっして安全圏から笑いを取ろうとしない。そうしたマツコの魅力が、個性的な素人を相手にすることで存分に発揮されている番組だと感じますね。

同じくマツコがＭＣの『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）では過度な演出が問題視される一方、『知らない世界』は自然にゲストの魅力を引き出している。大人が素直に楽しめる番組は『知らない世界』のほうでしょう」

素人版『料理の鉄人』

’90年代にかけて放送され、一世を風靡したグルメバラエティ番組『料理の鉄人』（フジテレビ系）。その素人版とも言うべき番組が、『激突メシあがれ〜自作グルメ頂上決戦〜』（ＮＨＫ）だ。料理が趣味というアマチュアが全国から集められ、番組側が提示するテーマに沿って料理バトルを繰り広げる。

コラムニストの木村隆志氏が魅力を解説する。

「ラーメンやハンバーガーといった一般的なテーマの中で、参加者が工夫を凝らした料理を作り上げていく。過度にエンタメ要素を盛り込む番組が多いなか、純粋に料理が好きな人たちをガチンコで勝負させる潔(いさぎよ)さが面白い。かつての『料理の鉄人』や『ＴＶチャンピオン』（テレビ東京系）的な要素がありつつ、あくまでも一般人にスポットを当てているところも、公共放送であるＮＨＫらしい。今年からレギュラー放送になったのは、局内での評価が高い証左です」

ＮＨＫからはもう一つ、第１位にランクインした番組がある。『ドキュメント72時間』だ。ファミレスや居酒屋、自動販売機の前など、一つの場所に３日間（72時間）カメラを設置し、そこで巻き起こるさまざまな出来事を伝えていくドキュメンタリーだ。例えば、東京駅の高速バスターミナルにカメラが設置された回では、単身赴任の夫に会いに来た妻子の姿が捉えられている。

「’24年から、それまでの夜10時55分から夜10時のプライムタイム枠へ移動しました。ＮＨＫのドキュメンタリーといえば『プロジェクトＸ』など骨太でドラマチックなものが目立ちますが、『ドキュメント72時間』は私たちのすぐ隣にいる人々の生活を垣間見るような番組です。だからこそ視聴者から親近感や共感を得ることができる。予定調和や感動の押し売りが目立つ昨今の流れとは対照的に、余計なものを削(そ)ぎ落としています。30分という放送時間も絶妙です。週末の夜にゆったり見るには最適の番組だと思います」（前出・影山氏）

一方、エンタメ要素に振り切って成功を収めたのが『ラヴィット！』（ＴＢＳ系）だろう。大和大学社会学部教授の岡田五知信氏が解説する。

「開始当初、業界では『朝の情報枠にバラエティのような番組をやったところで、１年も持たないだろう』と言われていました。しかし、その予想を裏切って未だに続いています。時事問題はほとんど扱わず、朝からビリビリ椅子の罰ゲームを見せるなど、バラエティ要素を押し出した戦略が成功している。従来の情報番組に飽きてしまった大人におすすめです」

『FRIDAY』2025年9月12･19日合併号より