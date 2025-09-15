庄司浩平、“先輩”とお茶目2ショット「大好きな高身長コンビ」「仮面ライダー同士だ！」
俳優の庄司浩平が、14日までに更新されたテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜 深0：12〜）の公式SNSに登場。劇中で大学時代の先輩役である青木瞭との2ショットが公開された。
【写真】「仮面ライダー同士だ！」“先輩”とお茶目な2ショットを披露した庄司浩平
原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間俊介、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じる。青木は、慶司の大学時代のバレー部の先輩・佐久間を演じた。
「第4話に続き、慶司（#庄司浩平）＆佐久間（#青木瞭）の高身長コンビ」「スカッシュも再びの登場です」とつづり、ラケットを構える庄司と青木の2ショットをアップ。2枚目では、庄司がラケットのガットに顔を押し当てるという茶目っ気を見せていた。
2人は、庄司が188センチ、青木は187センチという高身長コンビであると同時に、庄司が『仮面ライダーガヴ』で仮面ライダーヴラムを、青木が『仮面ライダーセイバー』で仮面ライダーエスパーダを演じたという共通点もある。
この2人の2ショットに「地球を守っていた先輩と後輩」「仮面ライダー同士だ！」「大好きな高身長コンビ」「イケメンお二人」といったコメントが寄せられた。
