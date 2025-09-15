「金のブレスレットの代わりに銀色のブレスレットを！」宝石店で約180万円の商品“試着”したまま駆け出し逃走…マッサージ店で男を確保　韓国

韓国の宝石店で7月、約180万円の金のブレスレットが盗まれ、客を装った男が試着したまま逃走し、その後、隣市のマッサージ店で警察に取り押さえられた。

現地警察は「金のブレスレットの代わりに銀色のブレスレットを」との文言とともに、逮捕の瞬間の映像を公開した。

宝石店で客を装い…金のブレスレットを強奪

韓国のマッサージ店で7月、警察に取り押さえられる上半身裸の男がいた。撮影されていたのは、高額な金のブレスレットを盗んだ男の“逮捕劇”だった。

韓国東部の街にある宝石店に現れた男は当初、「金のブレスレットを買いに来た」と語って客を装い、約180万円の金のブレスレットを試着していた。

男は留め具合を念入りにチェックし、店員の視線をうかがいながらチャンスを待った。

すると次の瞬間、自分のスマホを拾うと見せかけて、ブレスレットをつけたまま逃走した。気付いた店主が後を追いかけたが、男は止めていた車に乗って逃走した。

警察がマッサージ店で男を逮捕

店主は男を見失ってしまったが、通報を受けた警察が居所をつかんだ。

そこは隣の市にあるマッサージ店だった。

警察は個室に突入すると、男を確保した。

そして現地警察は一連の逮捕劇を、“金のブレスレットの代わりに銀色のブレスレットを！”との文言とともに公開した。「手錠」を示唆した表現だという。

（「イット！」 9月9日放送より）