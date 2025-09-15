モデルの谷まりあ（30）が14日までに自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーと誕生日を祝い合った。

「少し前になってしまいましたが、夏生まれの2人でお祝いし合いました」「中学生の頃の私たちには想像してなかったことがたくさん起きてなんだか2人で笑っちゃいますハートお互いいろいろ乗り越えてきたねとなんだか大人な会話もしたり。。でもでも中学から中身が変わってるようで変わってないのも笑っちゃいます」と記し、同じ渋谷教育学園渋谷中学高等学校出身の日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）とのツーショットを披露。7、8月が誕生日の2人は、バースデープレートと花束でおそろい

「数日後2人でヒデさんの書道展にお邪魔しました。どの作品も力強さを感じ、書の文字から自分は何を感じるのか自分と向き合う時間になりました。言葉や文字一つでも、書く人の思いによって言葉がさらに力をもつ気がします。ヒデさんの書かれた 無心 の書の前で無心になれた気がしてなんだか心がふわっとしました。贅沢な時間ありがとうございました。」とつづり、中山秀征（58）の書道展を訪れ、作品を背景に撮影した写真を披露した。

フォロワーからは「めっちゃめちゃかわいい〜」「同級生の友達は大事よね！」「美女2人が幼馴染ってどんな奇跡！！」などのコメントが寄せられている。