X（旧Twitter）で話題になっているのは、2歳の女の子をあやすわんこの姿。愛情あふれる一幕は記事執筆時点で42万4000回を超えて表示されており、「めっちゃ優しい表情してる」「いい関係ですね」「延々見てられるなぁ」などのコメントの他、1万2000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子が『生まれた瞬間からハスキー犬と暮らした』結果→本当の兄妹のような『眼福すぎる光景』】

子煩悩なハスキー犬

Xアカウント「@mikhail_day」の投稿主さんには、2歳の娘さんがいます。この日、娘さんが遊び相手にしていたのは…。なんと、大きなシベリアンハスキーさん！実は、投稿主さんの家には2頭のシベリアンハスキーさんがいるのです。

この日の遊び相手は、弟の『ゼレン』ちゃん。娘さんは、ゼレンちゃんの耳が気になってしまったようです。つまむように耳で遊んでいると、ゼレンちゃんが面白そうに振り返っていたとか。ゼレンちゃんのリアクションに、娘さんも思わずケラケラと笑い声をあげていたそう。

眼福すぎる光景にホッコリ

娘さんは、産まれてからずっとハスキーと過ごしているのだといいます。そのため、犬に対してまったく恐怖を抱かないのだとか。朝起きると、お世話をしたり遊んだりするのが日課なのだそうです。

2人で遊んでいるうちに、ゼレンちゃんはゴロンと仰向けに。どうやらナデナデを催促している模様…。娘さんも勝手知ったりといった様子で、嬉しそうにゼレンちゃんを撫でたそうです。

種を越えた2人の仲睦まじい姿に、見ている方まで心が温かくなってしまいますね♡

この投稿には、「家族であり友なんでしょうね」「素敵なふたりにとても憧れます」「可愛すぎてずっと見てられます」など、多くのコメントが寄せられています。

兄弟で赤ちゃんの見守り

兄の『ミハイル』ちゃんも、子供の見守りが得意です。赤ちゃんがミルクを飲んでいるときは、周りを警戒するようにキョロキョロしているのだとか。赤ちゃんの食事時間に邪魔が入らないよう、体を張って見守ります。

そうこうしていると、ゼレンちゃんも赤ちゃんの傍にやってきました。ゼレンちゃんは、「どう？ちゃんと飲めてる？」と赤ちゃんの様子をチェック。どんなときも子供の様子が気になって仕方ない、子煩悩なハスキー兄弟なのでした！

Xアカウント「@mikhail_day」には、他にもミハイルちゃん＆ゼレンちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。娘さんとの仲睦まじいやり取りも…♡気になる方は、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Xアカウント「@mikhail_day」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。