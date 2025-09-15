現代では前線に大型のセンターフォワードを配置するチームが増えていて、サイズに加えて足下の高度なテクニックなど器用な選手も増えている印象だ。



その特長を備えていた選手として、チェルシーなどで活躍した元コートジボワール代表FWディディエ・ドログバも似たタイプに挙げられるだろう。



189cmのサイズに加え、ドログバはテクニックも高い選手だった。またパワーも現代の大型ストライカーとは一味違うものがあり、全てにおいて理想の大型FWだったと言えるか。





英『The Sun』によると、ドログバと同時期にプレミアリーグで戦った元ワトフォードFWトロイ・ディーニーもドログバを絶賛する。今の移籍市場なら2億ポンドの値がついてもおかしくないとの評価だ。「彼には全てが揃っていて、何でも出来るFWという点においてチェルシーでのドログバに匹敵する選手はいないね。彼がプレミアに来た時には2トップを採用するチームも多かったが、そんな中で彼は1トップで相手守備を圧倒したからね。エレガントなテクニックがあり、スピードもある。ヘディングも強く、フリーキックまで担当できた。身長189cmで怪物のような体格をしていたし、今の時代に全盛期なら彼の価値はどれくらいになったのだろうね。おそらく2億ポンドにはなるだろう」ここぞの場面で異常に勝負強いところもドログバの魅力で、今もチェルシーでドログバ以上のセンターフォワードは見つかっていない。