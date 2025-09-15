谷口彰悟、無念のPK献上でシント＝トロイデンが今季初黒星…「致命的ファウル」と現地指摘

日本企業DMMが保有するベルギー1部リーグのシント＝トロイデン（STVV）。

今シーズンは、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、DF畑大雅、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、MF松澤海斗、FW後藤啓介の日本人7選手が所属している。

開幕6試合から4勝2分と好調だったが、14日の第7節ウェステルロー戦に0-3で敗れ、初黒星を喫した。

前半39分に坂本一彩のアシストから先制点を奪われると、後半5分には谷口が献上したPKでさらに失点。

34歳の谷口は、スライディングタックルしにいった足を引いたものの、フォロースルーで相手を倒してしまい、VARも主審のPK判定を支持。

GK小久保はPKのコースを読んだものの、シュートをセーブしきれずに無念の失点となった。

現地紙『Sporza』は「後半開始から数分後、谷口がペナルティエリア内で致命的なファウルを犯した。0-2になったSTVVのチャンスはさらに減少し、勝点3獲得の可能性はなくなった」と指摘していた。

試合後にワウター・ヴランケン監督は「あまりに簡単にゴールを与えてしまった」、DFロベルト・ヤンヴァンウェセマールも「あまりにも多くの個人的ミスが自分たちを破滅させた」と嘆いていた。

シント＝トロイデンは、21日にクルブ・ブルッヘと対戦する。