「数年来の悩み“考えすぎ”から解放された」

そんな感想が世界中から届いているのが、世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっている『STOP OVERTHINKING ―― 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書がついに日本上陸。本書によって日本人が考えている以上に「考えすぎ」が恐ろしい事態を招くことがわかった。本連載では「考えすぎ」から解放される5つの習慣を紹介。今回はライターの照宮遼子氏に「第3の習慣：心と体を瞬時に落ち着かせるコツ」について寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「考えすぎ」から解放される5つの習慣

あなたはつい、「考えすぎ」てしまう傾向はないだろうか？

私はつい考えすぎてしまう。

本書では、下記の「5つの習慣」を紹介している。

この習慣を身につけることで、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」から解放されるかもしれない。

1 ストレスを管理する（第1の習慣）

2 時間を管理する（第2の習慣）

3 心と体を瞬時に落ち着かせる（第3の習慣）

4 思考や行動を変える（第4の習慣）

5 「態度」を変える（第5の習慣）

今回は「第3の習慣：心と体を瞬時に落ち着かせる」を一緒に考えてみたい。

「本番で力を出せない人」の特徴

まだ始まってもいないのに、気づいたら心がぐったりしていた──大事な予定を控えているときほど、そんな状態になりやすい。

「この条件は突っ込まれそうだな」

「値引の話になったらどう答えよう」

「競合の名前を出されたらどう切り返すか…」

次から次へと想定が浮かび、体は休んでいるのに心だけがすり減っていく。

当日を迎える前から疲れがたまってしまい、やりがいよりも「失敗できない」という思いが先に立つ。

その結果、肝心の本番に向けた力まで削られてしまうのだ。

もちろん、かくいう私も例外ではない。

数年前、出張準備をしていたとき、まさにその状態になった。

出張前夜、空港までの行き方はもちろん、空港で朝ごはんを食べるタイミングまできっちり決めていた。何時にどの店に入り、何を食べるかまで逆算して考えるという念の入れようだった。

そのせいで準備にやたらと時間を使ってしまい、睡眠時間を大幅に削ることになった。

いざ出発の朝を迎えたとき、まだ一日が始まってもいないのに疲労感がかなり大きかった。

今思えば「朝ごはんくらい、電車の中で調べれば十分だったな」と心底思う。

こうして心配に振り回されると、まだ起きてもいないことにエネルギーを吸い取られ、目の前の時間まで削ってしまうのだ。

「完璧を目指す人」は危ない

この経験をきっかけに、私は準備の仕方を変えた。

その後の海外旅行では、下調べは本当に必要なところだけに絞った。

スリ対策や大まかな観光、現地での移動手段など、安心して動くための基本だけを押さえ、食事など細かい予定は現地に着いてから決めることにしたのだ。

スケジュールを詰め込みすぎず、あえて余白を残す。

すると、不測の事態が起きても慌てずに対応でき、思いがけない出会いや現地人との会話も楽しめた。

予定を細かく決めていなかったからこそ、想定外の景色や出来事に心を動かされる場面にたくさん出会えた。

なにより「今、この瞬間」を味わえる時間が、格段に増えたのだ。

「先のばしできる人」が強いワケ

著者のニック・トレントンは本書でこう述べている。

心配事を病的としてとらえ抵抗すると、むしろ確固となり、悪化する。「心配の先のばし」は「問題ない。好きなだけ心配していいし、禁止されているわけでもない。ただし、今は心配しないだけだ」と言い聞かせることで悪循環を避ける。

――『STOP OVERTHINKING』（P.170）より

つまり、心配をきれいさっぱり消す必要はない。

ただ「いつ」「どのくらいの時間」それに向き合うのかを、自分で決めてしまえばいい。

そうすると、不安は際限なく広がらず、限られた時間の中で片づけられる予定の1つに変わっていく。

その感覚を実感したのが、旅行のときだった。

すべてを前もって決めるのではなく、基本の準備だけ済ませて残りは「後で考えよう」と割り切る。

だからこそ、旅行当日は寝不足でぐったりすることもなく、期待とワクワク感を抱えて出発できるようになったのだ。

「不安を先回りして消耗する人」への処方箋

これは旅行だけに限らない。

たとえば、大事なプレゼンでは、本番のシミュレーションや資料の確認はもちろん必要だ。

けれど、リスクや想定外の事態まで全部を事前につぶそうとすると、気づかないうちに時間もエネルギーも奪われてしまう。

そこで「この時間にまとめて考える」とあらかじめ決めてしまう。

そうすることで、今やるべきことに集中でき、余計な心配に引っ張られずに済むのだ。

もちろん、「心配の先のばし」は不安を魔法のように消してくれるわけではない。

けれど、「今は考えない」と言い聞かせるだけで、頭の中に余白が生まれる。

その余白があるからこそ、プレゼンに集中でき、自分のペースを保てる。

そして、その余裕こそが信頼感となり、結果を引き寄せてくれるのだ。

心配事が浮かんでも、「そのことを考えるのはこの30分だけ」と区切る。

そう決めるだけで、他の時間は堂々と心配から距離を置ける。

大切なのは、不安をゼロにしようと無理に抑え込むことではなく、心配するタイミングを自分で選ぶということ。

それだけで日常の重さが驚くほど軽くなるのだ。

もちろん、不安に対処する準備は必要だが、その準備を「今やるのか、後でやるのか」を選べるようになればいい。

不安は、後で考えればいい。

そのシンプルな習慣が、思考に余白を生み、今日の時間をぐっと軽くしてくれるのだ。

第3の習慣（心と体を瞬時に落ち着かせる）を実践するだけも、「考えすぎ」や「思考の無限ループ」は劇的に減ると思う。

本書は考えすぎから解放される大きなトリガーとなる。ぜひ試してみてほしい。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ―― 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）