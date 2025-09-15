◇ナ・リーグ ドジャース10―2ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。5打席安打なく迎えた第6打席で幸運なポテン安打を放ち、今季最長タイ、自身5番の長さに並ぶ19試合連続出塁とした。現地放送席からは祝福の声が上がった。

この日、地元メディア「スポーツネットLA」が試合を中継。実況をステファン・ネルソン氏、解説を通算204勝のレジェンドOBのオーレル・ハーシュハイザー氏が務めた。

9―2の大量リードで迎えた9回先頭の第6打席で大谷はついに出塁。右腕シーモアの初球カットボールを狙った打球は、力ないフライとなったが、幸運にも遊撃手と中堅手の間にポトリ。これで今季最長タイ、自身5番の長さに並ぶ19試合連続出塁となった。

この回、エドマンの適時打で大谷が生還し、自己最多を記録した昨季を上回る135点目のホームを踏んだ。

ネルソン氏は「落ちた！」と驚き。「ジャイアンツの守備からの贈り物で、連続安打が19試合になりました」と実況した。