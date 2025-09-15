◆世界陸上 第３日（１５日、国立競技場）

男子マラソンが国立競技場発着で行われ、２０キロを１時間１分５４秒で通過した。この５キロのラップタイムは１５分２８秒。１キロ３分５秒前後の落ち着いたペースでレースは進んでいる。

日本歴代３位（２時間５分１６秒）の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、同５位（２時間５分３９秒）の近藤亮太（２５）＝三菱重工＝、パリ五輪男子マラソン日本代表（２３位）の小山直城（２９）＝ホンダ＝の日本勢は全員、先頭集団で通過した。３人はスタート前に、肩を組んで円陣を組み、健闘を誓い合った。

１５キロ地点で気温は２８度超。スタート前の強い日差しはなくなり、曇りとなったが、厳しい条件に変わりなく、熱戦の耐久レースが続いている。

レースは、定刻の午前７時３０分に号砲が鳴ったが、約１００メートルを走ったところで、まさかのスタートをやり直し。ＴＢＳ解説の２０００年シドニー五輪女子マラソン金メダルの高橋尚子さんも「見たことありません」と驚いた。

審判からグリーンカードが示され、失格となる選手はなし。その後、無事にスタートした。